Работа подарила женское счастье

Людей увлечённых и так искренне влюблённых в свою работу встретишь редко. Глаза сияют счастьем, а эмоции переполняют.

Знакомьтесь: Марина Штерле, 25 лет работает проводником в поездах. Пришла на железную дорогу в 1991 году за хорошей зарплатой. Думала, поработает года два, а потом выберет другую профессию. Но так понравилось, что уйти уже не смогла. «Это же сплошная романтика. Раньше обязательно кто-нибудь с гитарой ехал, песни пели всем вагоном. Люди, общение, движение, жизнь», — вспоминает Марина. Может быть, решающую роль в окончательном выборе сыграла семейная традиция, ведь все родственники Марины, начиная с дедушки, работали и работают на железной дороге. Наша героиня как-то посчитала, что общий «железнодорожный» стаж семьи — 300 лет. И это если учитывать только близких родственников. К слову, своего будущего мужа Марина тоже встретила на железной дороге. «Он был проводником, как и я, дорога, много времени для общения, так и полюбили друг друга», — смеётся Марина.

Создать хорошую крепкую семью, постоянно находясь в командировках, — трудно, говорит наша героиня. Когда родился старший сын, Марина решила в декрет не уходить, помогали родители. Но в каждой поездке сердце разрывалось от волнений и переживаний: мобильных телефонов тогда не было. Молодая мама оставила дальние направления и стала ездить в близлежащие города, тогда и малыша удавалось видеть чаще, и в доме создавать уют. «Ну а когда родился младший, Артур, решила время посвятить семье. Очень скучала по работе, через три года вернулась. Первая поездка показалась мучением, но уже через три дня — как будто никуда не уходила», — с улыбкой вспоминает Марина.

«На праздники весело работать, большинство людей с хорошим настроением, дети стихотворения на Новый год рассказывают, ты им мандаринки даришь. Помню, 1 мая ехали дембеля, они на какой-то станции нарвали цветов и подарили нам. За ними, кажется, дворник ещё гнался со свистком», — смеётся проводница.

Сейчас пассажиры немного изменились, говорит Марина, у них повышенные требования к персоналу. И это правильно: человек заплатил деньги, он хочет получить определённый сервис. «Хотелось бы, чтобы вагоны были получше, тогда и люди чувствовали себя комфортнее, а так приходится нам брать огонь на себя за некоторые неудобства: 72 раза улыбнуться, комплимент сделать, при посадке каждого пассажира называем по имени-отчеству», — отмечает наша героиня.

Сейчас Марина Штерле работает в спецвагонах, то есть ездит с такими же железнодорожниками, как и она. Свободного времени стало немного больше. «Я вяжу и занимаюсь дачей. Помню, когда муж купил участок на Енисее, я посмотрела на него и сказала: нет, я в земле копаться не буду — не умею, да ещё и маникюр. А младший сын в огородных делах разбирался, так как всё время проводил у бабушки с дедушкой. Стал рассказывать мне, объяснять. Я посадила цветы. И вот когда осенью увидела плоды своей работы, просто влюбилась в дачу, почти так же сильно, как и в работу», — шутит проводница. Теперь у Марины каждый год клумбы, цветники, грядки и парники. Кроме того, дача — это ещё и место встречи всей семьи. Опять же, гитары, песни, шашлыки...

Невестка Марины, Наталья Бояринова, на железной дороге всего пару лет. Она окончила техникум в Красноярске по целевому направлению и устроилась работать электромонтёром тяговой подстанции. Ещё недавно Наташа и сама с трудом себя видела в этой профессии, после школы она мечтала стать парикмахером: всегда нравилось делать причёски. А потом решила не быть белой вороной в семье железнодорожников. Правда, выбрала девушка нечто совершенно неожиданное даже для себя. «Ни с математикой, ни с физикой в школе я вообще не дружила, но решила, что выучу. И начав работать, я действительно стала понимать, что к чему. Кстати, во время учёбы нам говорили, что электромонтёр — мужская профессия и женщинам там совсем не место. Но такие разговоры только вселяли в меня уверенность в правильности выбора: хотелось разрушить сложившиеся стереотипы», — говорит Наташа.

Мужчины на работе, особенно те, что поопытнее, часто подшучивают над девушкой, но она справляется. «Нет на подстанции мужчин и женщин, есть электромонтёры и электромеханики. Хочешь — трудись, не хочешь — дома сиди. Хожу на работу с маникюром, но руки замарать не боюсь. И гайки кручу, и в масле вожусь, мне это очень интересно», — с горящими глазами рассказывает девушка.

Ещё интереснее стало, когда к мнению новой работницы начали прислушиваться даже электромонтёры с огромным стажем. Теперь девушка о другой профессии и думать забыла. «А если станет скучно, смените работу?» В ответ Наташа рассмеялась: «Там не может быть скучно, даже сто лет проведи на подстанции. Всегда есть место открытиям и профессиональному росту, а это очень важно».

Своего возлюбленного Наталья Бояринова тоже встретила на работе. Сейчас они оба учатся на заочном и мечтают о карьерном росте. «Муж к моей опасной работе относится спокойно. Ему даже нравится, что после дежурства несколько суток провожу дома, создавая уют. А ещё говорит, что спецодежда мне очень идёт», — улыбается Наталья.

Свекровь с невесткой 8 Марта любят. Мужья радуют их цветами, милыми подарками и песнями под гитару. А ещё обязательно к женскому дню мужская половина наводит в доме порядок — традиция такая. Электромонтёр и проводница пожелали всем жительницам Хакасии обрести женское счастье. У кого-то оно в работе, у кого-то в семье. Но лучше всего, когда во всех этих сферах царит гармония.

Наталья Бояринова: «Работа в мужском коллективе имеет свои плюсы:

на 8 Марта много цветов и внимания».

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