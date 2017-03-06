Ритуал вызова «майдана 3.0» осуществили «свидетели безвиза» прямо возле здания Соломенского суда Киева. Все было выдержано в лучших традициях «революции достоинства»: около пяти часов в «Фейсбуке» появился пост таджика Мустафы Найема, практически полностью копирующий писанину трехлетней давности. Ну, там, берите теплые вещи, с чаем и бухлом разберемся на месте, пледы приветствуются. Равно как и настойки на разнообразных грибах, рекомендованных Минздравом американской «волонтерки»-министра Ульяны Супрун.

И действительно, некоторые признаки «майдана» появились. Собралась все та же аутентичная тусовка, которая три года назад боролась за безвизовый режим. Повод, думаю, не имеет смысла особо анализировать. Национальное антикоррупционное бюро, созданное на деньги американских налогоплательщиков, задержало главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Задержание проходило в пятницу в лучших традициях кровавого режима: спецназ НАБУ всю ночь штурмовал вахтера клиники «Феофания», где скрывался преступник. Вахтер вошел в эпические хроники, ибо посылал тяжело вооруженных спецназовцев, поскольку «больница закрыта». Дедуган получил многочисленные предложения сменить работу, ведь такие сотрудники сегодня в Украине ценятся на вес золота.

После длительной осады Насирова все же повязали и доставили в здание Соломенского суда для избрания меры пресечения. Поскольку сотрудники НАБУ, как и ожидалось, оказались полными идиотами, то они про…ли шанс закрыть главу ГФС в отведенный законом срок – 72 часа. В 23.50 воскресного дня Насиров формально становился свободным. Поэтому Найем, Лещенко и вся братия, взращенная «майданом 2.0», собралась под зданием, «чтобы заблокировать бегство крупного коррупционера в Лондон». Блокировали всю ночь. Но главное не это.

Оказывается, Насиров, по версии таджика, а также мужа известной диджеихи Насти Бьюти (Лещенко), является «ключевым свидетелем в деле о страшной коррупции президента Петра Порошенко». «Нельзя больше сглатывать, надо восстать против коррупционной кровавой системы шулеров и подлецов», – гневно орал таджик, подсвечивая лысиной импровизированную «сцену майдана». Его подру… товарищ Сергей использовал чисто фаллические символы для описания «глобальной коррупции Порошенко»: «Насиров сидел на трубах финансовых потоков и открывал краны, по которым поступали украденные у нации деньги. Мы не будем больше сглатывать!».

Ближе к полуночи к офисному планктону, который откликнулся на призыв таджика не сглатывать, подтянулись пассионарные грузины из команды Михо Саакашвили и стали нагнетать. Оказывается, за три года в Украине сформировался и «затвердел» коррупционный кровавый режим Петра Порошенко. Дело приняло явно антипрезидентский оборот. Теперь подведем предварительные итоги очередной попытки вызвать «дух майдана».

Во-первых, дело явно пахнет попыткой прекрасного и долгожданного государственного переворота. Достаточно сложить всего два пазла майданной мозаики: блокада «кровавой торговли с оккупированными территориями» и «дело Насирова». Это звенья одной и той же цепи. Обе эти акции направлены против Порошенко и Гройсмана, которые выставлены в качестве коррупционных мерзацев, делающих деньги на крови. Насиров, которого пытается закрыть НАБУ, должен стать главным свидетелем против Петра Порошенко. Дальше начинается процедура импичмента. Не важно какого – «народного» или «парламентского». Не сразу, конечно, но ближе к осени все должно «созреть». Организаторами блокады «оккупированных территорий» являются члены фракции «Самопомич» львовского мэра Садового. Они же присоединились к «майдану 3.0». Совпадение? Не думаю.

Во-вторых, против «кровавого режима» Порошенко восстали члены президентской фракции, носящей имя «кровавого тирана». Имеются в виду Сергей Лещенко и Мустафа Найем. Более идиотское и комическое зрелище даже трудно придумать, поэтому «герои» просто обречены на полный успех. Альянс «еврооптимистов», грузинов («Движение новых сил») и «Самопомочи» должен «смести власть коррупционеров».

В-третьих, за «насировщиной» явно маячит тень американских демократов. У Дональда еще руки не дошли до украинских реалий, поэтому местная «госдеповская шпана» приняла решение «качать ситуацию». Конечно, всех мучает вопрос: лицензирован ли майдан амерами, или же это самодеятельность? Посол США в Киеве Мари Йованович срочно вызвана в Вашингтон для консультаций. Туда же направилась делегация обнаглельцев во главе с Юлей Тимошенко. Планируются встречи бабушки Тимошенко с Полом Манафортом – политтехнологом Януковича и Трампа. У Пола большой зуб на Лещенко, который «вложил» его с «амбарной книгой Партии регионов». Поскольку я не «аналитик «112 канала», то не могу знать, что творится в подсознании сотрудников Госдепа. Но могу предположить, что Лещенко с Найемом вполне могут использоваться по второму и даже третьему кругу. Жаль, нет больше Вики Нуланд. Ее печеньки очень важны для майданщиков.

И, наконец, самый главный вывод: Петю обложили со всех сторон. Даже его «верные партнеры» по коалиции, «фронтовики» Арсения Яценюка, не спешат рассказывать об «агентах Кремля, которые пытаются расшатать внутриполитическую ситуацию в Украине». Молчит Зорян, молчит его однояйцевый близнец Шкиряк, никто не покушается на тело советника министра МВД Антона Геращенко. Это, честно говоря, настораживает.

Я бы посоветовал беглому олигарху Онищенко публиковать свои легендарные пленки записей разговоров в кабинете Порошенко, сделанные с помощью специальных наручных часов. Надо больше ада!

Комбинация намечается долгоиграющая, с большим набором ходов. Одна линия – блокада всего, что движется и не движется на границах с РФ и оккупированными территориями. Ответственные – члены «Самопомочи». Вторая линия – майданное сопровождение «дела Насирова». Главное – не просто «закрыть» бывшего главного фискала страны, а раскрутить его на показания против президента. Третья линия – распад парламентского большинства и курс на досрочные выборы Рады и президента.

Естественно, все дальнейшие действия марионеток полностью зависят от команды Госдепа. Скажут «слить» Петра Алексеевича – сольют так быстро, что даже глазом никто моргнуть не успеет. Скажут «поставить все на паузу» – поставят. Очень здесь дрессированные «майданщики». Школа Байдена–Нуланд. В настоящее время прессуют «великого полководца» со всех сторон. Топчут ногами «хрупкие ростки экономического процветания», которые, по словам Порошенко, стремительно всходят.