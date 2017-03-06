Сакральная жертва для майдана-3 и нового переворота найдена!

На Украине оппозиция требует отставки правительства и Верховной рады в связи с громким делом о коррупции в отношении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

6 марта суд должен определить ему меру пресечения, передает "Россия 24". Насирова обвиняют в злоупотреблениях на 2 миллиарда гривен.

При этом в партии "Оппозиционный блок" напоминают, что Насиров два года работал под руководством президента и двух премьеров, выполняя их поручения. Однако сам Насиров считает, что из него "делают козла отпущения", сообщает украинский портал "Вести".

Адвокат Насирова сообщил украинским СМИ, что его подзащитный останется в здании суда до рассмотрения дела.

При этом почти одновременно с новостями об отстранении Насирова от должности стало известно об ухудшении состояния его здоровья. Сообщается, в частности, что в суд его внесли на носилках – настолько плохо он себя чувствовал.

Однако верят в это далеко не все, и украинский сегмент Интернета откликнулся на это многочисленными фотожабами под заголовками "Личинка коррупционера":

Между тем, уточненное заключение Института кардиологии имени Стражеско относительно состояния здоровья чиновника свидетельствует о том, чтоу Насирова диагностировали гипертоническую болезнь II стадии высокого риска, сообщает телеканал "112 Украина".