Сара Вагенкнехт просто размазала Ангелу Меркель и «безмозглых людей из НАТО»

В Германии в разгаре предвыборная кампания. Очередная грандиозная речь главы немецких левых взорвала социальные сети: с присущей иронией Сара Вагенкнехт просто размазала главных политиков правящей коалиции – Ангелу Меркель и Мартина Шульца, а также подвергла жесткой критике курс НАТО на гонку вооружений с Россией.

Наше издание публикует частичный перевод речи Сары Вагенкнехт, размещенной на фейсбук странице политика.

Я хотела бы рассказать об одном революционном предложении Мартина Шульца, сделанном еще в то время, когда он был президентом Европарламента. Тогда на эти слова почти не обратили внимания, я сама только недавно прочитала данное заявление. Итак, Шульц предложил запретить фейковые новости.

Я была ошеломлена. Что это значит: запретить газету Bild? (немецкое желтое издание). Не подумайте, не я это предлагаю, а господин Шульц. Но тогда придется заставить замолчать и канцлера – больше на ум ничего не приходит. Посудите сами, она нам всегда так восторженно рассказывает, хотя в последнее время уже не так восторженно, но как минимум продолжает рассказывать, что «в Германии все хорошо».

Иногда канцлер даже утверждает, «что дела у нас идут хорошо, как никогда». Но это же классическая фейковая новость!

Перейдем к другой теме. Меркель с друзьями рассказывают нам о необходимости увеличения расходов на вооружение. В связи с такими заявлениями у меня возникает чувство, что ранее НАТО тратил все свои деньги на коврики для йоги или курсы для здоровья.

Как нам говорят – теперь мы должны сделать что-то в вопросе вооружения, чтобы хоть как то быть в состоянии противостоять вооруженной до зубов России. И тут я подумала – ну да, у нас совсем нет вооружения, а эти русские вооружены до зубов, давайте хоть на цифры посмотрим. Но так ли это на самом деле?

Итак, если изучить статистику, то мы будем снова потрясены и увидим, как нам лгут. По состоянию на данный момент, только одни США тратят на вооружение, то есть на инструменты смерти, 600 миллиардов долларов в год. Шестьсот миллиардов! Европейские государства – члены НАТО, в совокупности, тратят на вооружение в год почти 300 миллиардов долларов. Вместе данные расходы составляют 900 миллиардов долларов.

И тут я подумала: черт, если мы должны дрожать перед этими нехорошими русскими даже несмотря на такие военные расходы, то сколько же они тратят на свои вооружения? Наверное, они тратят на вооружения больше, чем зарабатывают за год…

Я смотрю на военные расходы этих «ужасных русских» и тут выясняется, что они тратят на вооружения 66 миллиардов долларов в год. То есть мы тратим – 900 миллиардов, а с другой стороны расходы составляют – 66 миллиардов долларов. Даже если приплюсовать к расходам России на вооружения Китай с его оборонным бюджетом, то все равно эта цифра не будет больше расходов одних только европейских государств – членов НАТО.

И после этого нам на полном серьезе рассказывают, что мы должны еще сильнее вооружаться, потому что нам так сильно угрожают! Что же это за безмозглые люди?

Нет, нам не нужны новые вооружения! Выбрасывать еще больше денег на орудия смерти – это скандал!

«Часто нас, левых, называют неспособными управлять страной, используя данное утверждение в качестве алиби: мол, с нами не стоит строить коалиции. Но мы, левые, способны управлять государством, поскольку мы не отстаиваем интересы лоббистов капитала и индустрии производства вооружений, мы выступаем за то, чтоб в этой стране наконец-то наступила социальная справедливость – не в виде предвыборного трепа, а в виде реальной политики!», - резюмировала Сара Вагенкнехт.