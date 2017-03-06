Сегодня в Абакане инспекторы проявят особое внимание к водителям-женщинам

06.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сотрудники госавтоинспекции и военной автомобильной инспекции поздравят прекрасных дам с 8 Марта.

Юные инспекторы дорожного движения из школы № 7 подготовили для автоледи поделки, а сотрудники правоохранительных структур – букеты цветов. Подарки начнут вручать сегодня в 11:00 возле поста ДПС на выезде из Абакана. А в 16:30 в районе детского сада «Иванушка» по улице Лермонтова совместно со студентами и экипажем ДПС будет проходить мероприятие «За рулем моя мама». Заботливым женщинам-водителям, соблюдающим правила перевозки детей, на стекло автомобиля наклеят наклейки, сообщили в ОГИБДД УМВД по Абакану.

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