Середина марта будет тяжёлой для сердечников и гипертоников

На Землю надвигаются сильнейшие магнитные бури. Ближайшие из них прогнозируются 16,17 и 23 марта.

Специалисты уверяют, такие бури не только могут повредить электромагнитную сферу планеты, но повлиять на здоровье метеозависимых людей, пишет mk.ru. В первую очередь нужно быть осторожными тем, кто страдает от сердечно-сосудистых болезней и гипертонии. Заранее необходимо пройти назначенный врачом курс лечения от хронических заболеваний, не рекомендуется надолго покидать квартиру и оставаться одному надолго.

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