Шельф Крыма пытался разрабатывать местный чиновник с помощью частной компании

Частная компания "Новые проекты" получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма, пишет газета "Коммерсант".

я, в конце прошлого года директор ООО "Новые проекты" Антон Дорноступ уведомил Роснедра о намерении компании составить план работ на участке Глубокая. Первую поисковую скважину предполагается пробурить в течение восьми лет.

Как отмечает "Коммерсант", компания владела лицензией на этот участок с 2012 года, но тогда "Новые проекты" были украинским юрлицом. Ресурсы компании по C3 в 2011 году оценивались в 8,3 миллиона тонн нефти и 1,4 миллиарда кубометров газа. После получения российской лицензии площадь Глубокой сократилась до 338 квадратных километров, пишет газета. При этом источники издания в отрасли отмечают, что не слышали о "Новых проектах".

Первоначально их собственником была киевская "Фосизонс Трейд", но в декабре 2015 года компанию продали бывшему замглавы Ялты Виталию Мостовому. С мая 2016 года 99% "Новых проектов" владеет принадлежащее Дорноступу АО "Главнефтесервис", еще один процент — у Олега Кочагова (главы АО "Полюс Логистика", структуры "Полюса").

Появление частной компании на шельфе стало неожиданностью — по закону там разрешается работать только госкомпаниям, за исключением "старых" лицензий, выданных до мая 2008 года. После воссоединения Крыма с Россией обладатели украинских лицензий могли переоформить их в упрощенном порядке до 1 октября 2015 года, чем могли воспользоваться "Новые проекты", если обратились в Роснедра и прошли полагающуюся проверку Минобороны и ФСБ, отмечает газета.

Источник издания, близкий к "Новым проектам", пояснил, что изначально у инвесторов еще украинской компании был план наладить добычу газа для поставки в Крым, но он сомневается в реализации этого проекта.