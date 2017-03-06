Сирия: итоги взятия Пальмиры и перспективы дальнейшего наступления в провинции Хомс

Нефтегазовые месторождения провинции Хомс достаточно веская причина для того, чтобы изгнать боевиков и исключить возможность их возвращения...

Несмотря на то, что из Пальмиры выбиты боевики группировки «Исламское государство»(ИГИЛ –запрещена на территории РФ), обстановка остается напряженной. В настоящее время идут ожесточенные бои между сирийской арабской армией САА и террористами на окраинах аэропорта. В перспективах и возможных вариантах развития событий разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Прежде всего взятие Пальмиры имело не столько исторический и культурный эффект, сколько экономический, который сейчас имеет для истерзанной войной Сирии гораздо большее значение. В окрестностях города сосредоточено около 60% нефтегазовых месторождений провинции Хомс и это очень весомая причина для того, чтобы с учетом прошлых ошибок закрепить успех и исключить повторное отступление из этого района. Для этого задействован весь возможный потенциал армии и авиации. И это приносит успех.

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Евстафьев в комментарий для ФАН рассказал о своем видении происходящего:

«В такой местности понятие разгрома вообще не применимо, какого бы технического преимущества у вас ни было. По количественному составу силы САА и ИГ примерно равны, пусть техники больше у правительственных сил и их союзников. Такого превосходства, какое было у боевиков в момент повторного взятия Пальмиры, уже нет. При всех проблемах Халифата они в Пальмире находились достаточно долго. Поэтому вероятнее всего все ключевые объекты местности они заминировали. В том числе, разные объездные пути, дороги, непростреливаемые карманы и тому подобные участки. Естественно, что в таких условиях наступление ведется достаточно медленно. Плюс там удалось прихватить пути отхода у довольно приличной группы террористов — то, чего не было при прошлом взятии Пальмиры, когда Халифат спокойно взял и ушел. Сейчас ему это делать сложнее».

Эксперт напоминает, что Ракка — это история замечательная, но у САА уже было два похода на Ракку. Первый из них кончился ничем, а второй — мучительным погромом.

«Поэтому в сегодняшних условиях на те же грабли солдаты Асада не наступят. Если наступят, то встанет вопрос: а что делают там российские советники, раз не могут объяснить союзникам все риски и что не нужно палец совать в розетку. Думаю, третьего раза не будет. Что же касается Дейр-эр-Зора, то это задача не менее сложная, чем выход к предместьям Ракки. Идти туда придется несколько месяцев, если только не произойдет изменений в самом халифате, и террористы действительно не выберут стратегию растворения на местности и перехода к террористической деятельности. Мы это поймем, если дальше все пойдет визуально легко. Не сказать, что это будет лучше, чем когда боевики будут сопротивляться: такая стратегия будет ориентирована на затягивание конфликта. Но сейчас самое главное — восстановить целостность анклава, обновить там контингент и поддержать защитников Дейр-эр-Зора с точки зрения морального духа».

По словам Евстафьева, ждать скорого освобождение Дейр-эр-Зора не стоит. Даже простое продвижение в антитеррористическом режиме от Пальмиры займет месяц-полтора. Это связано с тем, что наступление будет вестись широким фронтом, который требует отточенной логистики и ювелирного взаимодействия всех участников наступления.

«Это в лучшем случае. В худшем — три или четыре месяца при условии концентрации сил. Но мы не должны забывать про резкое обострение ситуации на южном фронте, про Растанский котел. Но есть еще Идлиб, где по самым пессимистическим подсчетам концентрировалось в районе 15-17 тысяч головорезов. А некоторые оптимисты говорят о 50 тысячах. Так что бросать все и бежать на Дейр-эр-Зор и Ракку — изысканный восточный способ самоубийства. Зато интересно, что в срединной Сирии по линии Алеппо — Дамаск начинается восстановление экономики — в том виде, в котором она может восстановиться. Значительная часть массовки переключится на разного рода экономические дела — рэкет и контрабанду. Это виды промысла, гораздо более безопасные, чем отрезание голов. И с этим тоже что-то придется делать», — добавляет Евстафьев.