Скрытые камеры в гостиницах Китая: как найти и нейтрализовать?

В Китае использование устройств для скрытной видеосъёмки, чтобы подсматривать за чужой частной жизнью, уже носит повсеместный характер.

По сообщению газеты «Чжуцзян шибао», в гостинице, расположенной в уезде Лэйчжоу города Чжаньцзян, постоялец, лёжа на кровати, случайно обратил внимание на странную светлую точку на потолочном светильнике. После осмотра обнаружил «портсигар», а внутри встроенную камеру наблюдения. Мужчина немедленно позвонил в полицию. После обыска в ванной комнате также нашли USB-камеру видеонаблюдения с картой памяти. Оборудование было установлено соседом мужчины.

За последние два года использование камер видеонаблюдения в Китае стало довольно распространённым явлением.

Специалисты даже дают китайцам рекомендации, как найти скрытую камеру или предотвратить съёмку:

1. Выключите свет в комнате, затем сделайте снимки на мобильный телефон и внимательно изучите их, в особенности обратите внимание на предметы напротив кровати, если обнаружится красный светодиод, значит, в помещении есть камера.

2. Отключите питание. Из-за большого объёма энергопотребления мини-камеры, возможно, для установления камеры был использован источник электропитания, который находится в комнате.

3. Уменьшите освещённость. Выключите свет в комнате и обычные беспроводные мини-камеры (кроме камер с низким уровнем освещённости и инфракрасных камер) не смогут записывать чёткое изображение.

4. Не позволяйте незнакомым людям проходить в комнату. Во время принятия ванны закрывайте двери и окна. Когда вы находитесь в общественном туалете, раздевалке или останавливаетесь в гостинице, следует проверить, нет ли поблизости подозрительных личностей или подозрительных предметов.