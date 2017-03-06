Темпы строительства мостов: Шах и мат, свидетели «Гибнущей России»



В оппозиционных кругах принято считать, будто Россия катится под откос, и что особенно ярко это якобы выражается в деградации инфраструктуры. Вместе с тем в агитматериалах «пессимисты» стараются напирать не на инфраструктуру, а на заводы — которые якобы закрывались со страшной силой все последние 25 лет.



Причина, по которой «недовольные» не возмущаются деградацией инфраструктуры, проста: слоган типа «при Брежневе дороги были лучше» звучит настолько неубедительно, что на моей памяти распространять его не пытался никто. Какие-то попытки нагнать ужаса наблюдаются только вокруг авиасообщения: хоть количество перевезённых пассажиров сейчас и соответствует примерно показателям позднего СССР, однако география маршрутов сильно изменилась, что даёт почву для распространения мифов.



Вернёмся однако к дорогам, точнее, к мостам: к важнейшим инфраструктурным сооружениям, которые могут, пожалуй, служить отличным индикатором государственного планирования. Если государство думает о будущем, оно строит и чинит мосты. Если не думает — оно позволяет мостам разрушаться, чтобы на их ремонт тратили деньги следующие поколения распорядителей бюджетов.



Вот список самых длинных мостов России:



https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_самых_длинных_мостов_России



Всего в списке находится 31 мост. По времени строительства они распределяются так:



При Николае II: 1,5 моста.

При Сталине: 1 мост.

При Хрущёве: 1 мост.

При Брежневе: 1 мост.

При Горбачёве: 2 моста.

При Ельцине: 1,5 моста.

При Путине (и Медведеве): 23 моста.



Как видите, начиная с 2000 года длинные мосты строились в разы активнее, нежели в любой другой период нашей истории. Более того, несколько важнейших строек идёт прямо сейчас — кроме всем известного Керченского моста скоро будут закончены вторая и третья очереди Волгоградского моста (если он ещё не готовы), Кировский мост, мост через Каму в Удмуртии и два моста через Амур:



http://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(строящиеся)



Может быть, скажет скептик, всё дело в техническом прогрессе? Может быть, у СССР просто технологий соответствующих не было? Что же, давайте посмотрим на другие страны нашего размера. Вот всемирный список самых длинных мостов:



https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_longest_bridges



Несложно подсчитать, что в пересчёте на душу населения мы строим больше мостов, чем Индия, чем Китай и чем США. Если этот процесс называется «деградацией инфраструктуры»... что же, было бы неплохо, чтобы мы «подеградировали» таким образом подольше.



PS. Предвосхищая очевидный вопрос о «закрытых» предприятиях. Вот ссылка на разбор этого мифа:



http://ruxpert.ru/Агитки:Список_уничтоженных_при_Путине_предприятий