В Абакане пьяный водитель лишился Infiniti

Мужчина уже лишён прав за нетрезвую езду, на этот раз ему грозит уголовная ответственность.

Четырём водителям в Абакане, задержанным пьяными за рулём, грозит уголовная ответственность. Первого любителя езды под градусом остановили поздним вечером в пятницу на улице Аскизская. Мужчина 1977 года рождения управлял ВАЗ-2114. Проходить тест на алкогольное опьянение он отказался. Выяснилось, что всего месяц назад абаканец уже привлекался к административной ответственности, его лишили прав на полтора года и назначили штраф 30 000 рублей.

В субботу после пяти часов утра на улице Кати Перекрещенко наряд ГИБДД остановил Infiniti под управлением мужчины 1978 года рождения, который также отказался от медицинского освидетельствования. В ноябре 2015 года он был лишён права управления ТС на полтора года со штрафом в размере 30 тысяч рублей за аналогичный отказ.

В тот же день на улице Мира инспекторы остановили ВАЗ – 2107 под управлением нетрезвого 23-летнего водителя. В конце января этого года он привлекался к административной ответственности: ему было назначено наказание в виде 10 суток ареста.

В воскресенье около часа ночи на улице Таштыпская пьяным за рулём Lada Priora попался мужчина 1975 года рождения. В январе этого года его уже лишили прав и назначили штраф.

У всех водителей изъяты и помещены на специализированную стоянку автомобили, мужчинам грозит уголовная ответственность. Максимальная мера наказания в данном случае – до двух лет лишения свободы.

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