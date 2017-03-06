В Перми прошёл забег диванных войск Предуралья

06.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Перми прошёл забег диванных войск Предуралья
 

Забег диванных войск, ставший для Перми уже традиционным, прошёл на стадионе «Юность» в воскресенье, 5 марта.

Несколько команд преодолевали дистанцию в 300 м на коньках, при этом перед собой они толкали диваны, на которых сидели ещё по 2 участника. За происходящим наблюдали около 100 зрителей.

В Перми прошёл забег диванных войск Предуралья
Фото: АиФ/ Алексей Гречищев

Отметим, подобные соревнования проходят в столице Прикамья уже не первый год. Правда, ранее они были посвящены Дню Защитника Отечества. Термин «диванные войска» – это распространенное наименование активных пользователей интернета, дающих советы властям и политическим деятелям, но реально ничего не делающих для достижения собственной точки зрения.

 

 

 

 

 

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