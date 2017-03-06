В России прошли обыски в компаниях украинского олигарха Пинчука

06.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
По данным агентства "Росбалт", следователи подозревают украинского бизнесмена Виктора Пинчука в использовании средств клиентов российских страховых фирм для финансирования избирательных кампаний Петра Порошенко в Украине и Хиллари Клинтон в США.

В России прошли обыски в компаниях украинского олигарха Пинчука

Министерство внутренних дел России провело серию обысков и выемок в рамках уголовного дела о хищении денег в страховой компании "Россия", связанной с украинским предпринимателем Виктором Пинчуком. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников агентства, обыски были проведены у ряда бывших менеджеров "России", в офисах фирм, связанных с этой компанией, а также в крупном адвокатском бюро, представлявшем интересы страховщиков.

По версии следствия, в 2013 году свыше 1 млрд руб. (примерно $17 млн) средств страхователей были похищены и выведены в кипрские офшоры. Главным фигурантом расследования является зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук. Именно он контролировал деятельность страховой компании "Россия" с 2009 года.

Оперативники подозревают, что часть похищенных средств могла быть использована Пинчуком для финансирования в 2014 году предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко, а в 2016 году – предвыборной кампании в президенты США сенатора  от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон, пишет "Росбалт".

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