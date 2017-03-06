В Хакасии грипп не желает сдавать позиций

С начала эпидподъёма диагноз грипп лабораторно подтверждён 380 больным из них гриппом A/H3N2/ — 217 больным (57,1 процента), гриппом В — 118 (31,1 процент).

За прошедшую неделю за медицинской помощью по поводу заболевания ОРВИ и гриппом обратились 4694 человек, из них 3668 детей. В Абакане зарегистрировано 1559 случаев ОРВИ, показатель на 10 тыс. населения составил 88,5, что выше недельного эпидпорога на 11,2%. По данным лабораторного мониторинга за прошедшую неделю значительно возрос удельный вес положительных находок гриппа В (76,1%), что может обусловить возможность второго эпидемического подъема заболеваемости. На карантин закрыты восемь детских садов в Аскизском, Боградском, Усть-Абаканском районах и двух школах в Саяногорске и Аскизском районе. Частично приостановлен образовательный процесс в 15 классах 4 школ, 3 группах 2 детских садов. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия рекомендуют: несмотря на наступление календарной весны необходимо соблюдать тепловой режим, важно одеваться по погоде, не допускать переохлаждения организма, использовать медицинские маски.



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