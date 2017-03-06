В Хакасии играли в футбол на льду и перетягивали пожарный рукав

06.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

4 марта в Саяногорске и Черногорске пожарные МЧС России провели флешмобы для популяризации профессии и пропаганды здорового образа жизни.

 

 

 

В Саяногорске на каток сотрудники  пришли не одни, в акции захотели поучаствовать их жены и дети. Также во флешмобе приняли участие все желающие из тех, кто пришел утром на каток. Сценарий праздника включал в себя подвижные командные игры, такие как мини-футбол на льду и перетягивание пожарного рукава. В Черногорске пожарные в  школе №20 устроили  праздник с песнями, танцами и   «кричалками». Затем учащиеся посмотрели пожарную технику и  вооружение. Серия флешмобов МЧС России «За здоровый и безопасный образ жизни» прошла по всей стране.

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