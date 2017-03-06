В Хакасии играли в футбол на льду и перетягивали пожарный рукав

4 марта в Саяногорске и Черногорске пожарные МЧС России провели флешмобы для популяризации профессии и пропаганды здорового образа жизни.

В Саяногорске на каток сотрудники пришли не одни, в акции захотели поучаствовать их жены и дети. Также во флешмобе приняли участие все желающие из тех, кто пришел утром на каток. Сценарий праздника включал в себя подвижные командные игры, такие как мини-футбол на льду и перетягивание пожарного рукава. В Черногорске пожарные в школе №20 устроили праздник с песнями, танцами и «кричалками». Затем учащиеся посмотрели пожарную технику и вооружение. Серия флешмобов МЧС России «За здоровый и безопасный образ жизни» прошла по всей стране.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







