В Хакасии инспекторы обошли 250 километров в поисках следов зверей и птиц

В заповеднике «Хакасский» подвели итоги зимних маршрутных учётов (ЗМУ).

В горно-таежной части заповедника часто регистрировались следы рыси. Увеличилась популяция соболя, обитал он в основном в нижней части склонов. В степи зимовали большие группы сибирской косули. Но территории заповедника также зафиксированы следы зайца, лисицы, волка, степного хоря, кабарги, обыкновенной белки, рыси, соболя и других.

В заказнике «Позарым» с ранней осени и до конца декабря прошлого года шли обильные снегопады. Это помогло инспекторам понять, что краснокнижный алтайский улар расширяет свой ареал обитания. Увеличились популяции волка и росомахи, ежедневно регистрировались визуальные встречи с маралом, лосем, козерогом, сообщает пресс-служба заповедника «Хакасский».

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