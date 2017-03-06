В Хакасии открыта продажа «единых» билетов в Крым

06.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В кассах Красноярской железной дороги открыта продажа «единых» билетов в Крым с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта.

 

 

 

Перевозка  возобновляется с 30 апреля и будет осуществляться по 30 сентября включительно.  По «единому» билету  можно приехать в города Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта. Стоимость проезда по «единому» билету осталась на уровне 2015-2016 годов. Для проезда в города Республики Крым и в обратном направлении пассажиру необходимо оформить «единый» билет в смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта (по схеме поезд – автобус – паром – автобус). Перевозчиком по маршруту следования железнодорожным транспортом на участке до Анапы и Краснодара и в обратном направлении выступает АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 30 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 1,119