В Хакасии открыта продажа «единых» билетов в Крым

В кассах Красноярской железной дороги открыта продажа «единых» билетов в Крым с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта.

Перевозка возобновляется с 30 апреля и будет осуществляться по 30 сентября включительно. По «единому» билету можно приехать в города Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта. Стоимость проезда по «единому» билету осталась на уровне 2015-2016 годов. Для проезда в города Республики Крым и в обратном направлении пассажиру необходимо оформить «единый» билет в смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта (по схеме поезд – автобус – паром – автобус). Перевозчиком по маршруту следования железнодорожным транспортом на участке до Анапы и Краснодара и в обратном направлении выступает АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

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