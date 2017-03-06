В Хакасии подростка затянули в группу смерти

06.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Об этом следкому сообщили журналисты агентства новостей «Хакасия Информ». Сейчас эта информация тщательно проверяется.

Ученик из Абазы, возможно, состоит в  группе смерти «Синий кит» в социальной сети «ВКонтакте». Школьник вместо собственной фотографии разместил в профиле картинку с китом. На странице юноши всего четыре фотографии, три из которых так или иначе связаны со смертью – скелеты в черной мантии и картинка кита.

Начата доследственная проверка. Сейчас устанавливается личность подростка, его близких родственников, а также проверяется факт возможного участия подростка в «группе смерти», сообщает пресс-служба СУ СКР по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,290