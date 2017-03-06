В Хакасии подростка затянули в группу смерти

Об этом следкому сообщили журналисты агентства новостей «Хакасия Информ». Сейчас эта информация тщательно проверяется.

Ученик из Абазы, возможно, состоит в группе смерти «Синий кит» в социальной сети «ВКонтакте». Школьник вместо собственной фотографии разместил в профиле картинку с китом. На странице юноши всего четыре фотографии, три из которых так или иначе связаны со смертью – скелеты в черной мантии и картинка кита.

Начата доследственная проверка. Сейчас устанавливается личность подростка, его близких родственников, а также проверяется факт возможного участия подростка в «группе смерти», сообщает пресс-служба СУ СКР по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







