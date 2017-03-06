В Хакасии во время драки сестра вонзила в брата подаренный нож

35-летняя женщина ответит перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Незадолго до инцидента мужчина распивал спиртное в компании сестры и её подруги. После окончания застолья черногорец уединился в комнате с приятельницей. В этот момент сестра постучала в дверь и позвала брата в коридор покурить. Мужчина, которому испортили романтический настрой, набросился на родственницу и принялся её избивать. Женщина, пытаясь защититься, нащупала нож – подарок от брата. Оружием она несколько раз ударила своего обидчика в живот. Медики диагностировали у потерпевшего проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. У его сестры – незначительные телесные повреждения. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Хакасии.

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