В Хакасии во время драки сестра вонзила в брата подаренный нож

06.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

35-летняя женщина ответит перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Незадолго до инцидента мужчина распивал спиртное в компании сестры и её подруги. После окончания застолья черногорец уединился в комнате с приятельницей. В этот момент сестра постучала в дверь и позвала брата в коридор покурить. Мужчина, которому испортили романтический настрой, набросился на родственницу и принялся её избивать. Женщина, пытаясь защититься, нащупала нож – подарок от брата. Оружием она несколько раз ударила своего обидчика в живот.  Медики диагностировали у потерпевшего проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. У его сестры – незначительные телесные повреждения. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Хакасии.

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