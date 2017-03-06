Видео скоростного «полицейского разворота» с искрами на танке Т-80 покоряет интернет



Разработанные в СССР ОБТ по сей день остаются конкурентоспособными на мировой военной арене. Советские танки по сей день стоят на вооружении десятков стран мира и демонстрируют лучшие свои качества в современных конфликтах. Чего стоят многочисленные видео с участием Т-72 и даже Т-64 в Сирии, которые выглядят куда эффективней бронетехники западной коалиции.



А накануне в очередном видеометериале засветился советский Т-80УД, выступивший в несколько нестандартной роли: танк, выскочивший из-за ангара на высокой скорости, делает «элегантный» разворот на 180 градусов. Или, как его именуют гонщики, полицейский разворот. А искры, вылетающие из-под гусениц Т-80УД, придают сцене еще больше динамичности. Видео было размещено на «YouTube» и собрало немало восторженных отзывов.



К слову, Т-80, принятый на вооружение армии СССР в 1976-м году, обладал выдающимися ходовыми качествами. Этот ОБТ стал первым серийным танком с единой газотурбинной силовой установкой, а также одним из самых массовых танков в истории. За годы производства было выпущено более 10000 единиц Т-80 в различных модификациях.



Как раз на видео засветилась не самая мощная вариация танка, а индекс «Д» означает, что ОБТ оснащен дизельным двигателем, вместо газовой турбины. Однако это, как видим, не мешает Т-80 УД демонстрировать отличные ходовые качества. Причина проста – Т-80 в отличие от тяжелых конкурентов, таких как «Абрамс» и «Леопард», весит гораздо меньше, а тяжелую броню заменят передовая для того времени противоснарядная динамическая защита.