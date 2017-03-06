Заклятые партнеры по НАТО подложили свинью Эрдогану

06.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Заклятые партнеры по НАТО подложили свинью Эрдогану

Заклятые друзья по НАТО не перестают радовать теплотой своих отношений. Не успел президент Турции Реджеп Эрдоган заявить о том, что следующей целью турецкой армии после захвата сирийского города Аль-Баб станет Манбидж, в котором проживает немаленькая курдская диаспора, как Военный совет Манбиджа заявил о том, что «город и его окрестности» находятся под защитой «международной коалиции». Штаб коалиции, в лице спикера Джона Л. Дорриана, подтвердил это заявление

Заклятые партнеры по НАТО подложили свинью Эрдогану

Особой пикантности ситуации придает тот факт, что вооруженные силы и коалиции и Турции, находятся на территории Сирии незаконно.

Как в сложившейся ситуации поступит Турция, пока неизвестно. Можно лишь предположить, что не Эрдоган не рискнет выступить против коалиции. Однако при этом, ему придется каким-то образом компенсировать «потерю лица» как минимум перед собственными гражданами. Вероятнее всего, что в результате этой «компенсации» как всегда пострадают курды. Ну, а о том, какие изменения произойдут в отношениях партнеров по НАТО в долгосрочной перспективе — покажет время.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
80, за 0,341