Заклятые партнеры по НАТО подложили свинью Эрдогану

Заклятые друзья по НАТО не перестают радовать теплотой своих отношений. Не успел президент Турции Реджеп Эрдоган заявить о том, что следующей целью турецкой армии после захвата сирийского города Аль-Баб станет Манбидж, в котором проживает немаленькая курдская диаспора, как Военный совет Манбиджа заявил о том, что «город и его окрестности» находятся под защитой «международной коалиции». Штаб коалиции, в лице спикера Джона Л. Дорриана, подтвердил это заявление

Особой пикантности ситуации придает тот факт, что вооруженные силы и коалиции и Турции, находятся на территории Сирии незаконно.

Как в сложившейся ситуации поступит Турция, пока неизвестно. Можно лишь предположить, что не Эрдоган не рискнет выступить против коалиции. Однако при этом, ему придется каким-то образом компенсировать «потерю лица» как минимум перед собственными гражданами. Вероятнее всего, что в результате этой «компенсации» как всегда пострадают курды. Ну, а о том, какие изменения произойдут в отношениях партнеров по НАТО в долгосрочной перспективе — покажет время.