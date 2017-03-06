Завтра отделения почты в Хакасии закроются на час раньше

Накануне Международного женского дня рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

8 марта — выходной день для отделений почтовой связи по всей стране. Обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет. 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи работают по установленному режиму.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий в праздничные дни проходит по согласованию с региональными отделениями пенсионного фонда России.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







