Завтра отделения почты в Хакасии закроются на час раньше

06.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Накануне Международного женского дня рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

8 марта — выходной день для отделений почтовой связи по всей стране. Обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.  9 марта (четверг) все отделения почтовой связи работают по установленному режиму.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.  Доставка пенсий в праздничные дни проходит по согласованию с региональными отделениями пенсионного фонда России.

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