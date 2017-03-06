Железнодорожная блокада России: украинские каратели испугались и прекратили блокаду

Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила, что ситуация с блокированием железнодорожного сообщения из России в городе Конотоп урегулирована.

"Участники блокады согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокировки", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Укрзализныця" также заявила, что железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату — участнику блокировки железной дороги информацию о перевозимых грузах между Украиной и Россией.

Сообщается, что в переговорах участвовали железнодорожники, представители правоохранительных органов и народные депутаты Украины. В компании подчеркнули, что блокировка железной дороги не повлияла на движение пассажирских поездов.

В Национальной полиции Украины сообщили, что в воскресенье участники блокады остановили два украинских грузовых состава, один – на четыре минуты, другой – более чем на час. Открыто уголовное производство.

Украинские радикалы, блокирующие торговлю с ДНР и ЛНР, в минувшую субботу заявили об открытии нового блокпоста — на железнодорожной станции Конотоп Сумской области (около 70 км от границы с Россией), чтобы остановить движение составов из России.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в том числе депутаты Верховной рады, заблокировали на ряде участков грузовое ж/д сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада вызвала перебои с поставками антрацита. По этой причине власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике для экономии ресурсов.