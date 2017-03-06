Женское лицо суровой профессии

Следователь — непростая профессия даже для мужчины. Нужно ежедневно помогать пострадавшим и привлекать к ответственности виновных. Кроме того, это высокий темп деятельности, ненормированный рабочий день, когда на место происшествия нужно выезжать в любое время суток. Однако находятся женщины, которые, зная все трудности, сознательно выбирают этот нелёгкий путь.

Одна из них — следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Абакан СУ СКР по Хакасии, старший лейтенант юстиции Наталья Тарасенко — признаётся, что вовсе не планировала связать жизнь с правоохранительными органами. Однако старшеклассницей увлеклась правом и решилась поступать на юридический факультет. После окончания вуза в 2006 году Наталья не сразу смогла найти работу по специальности, но твёрдо и целеустремлённо шла к намеченной цели.

В 2010 году поступила на службу в органы Следственного комитета. В течение двух лет трудилась в должности специалиста первого разряда. С апреля 2012-го молодого специалиста назначили на должность старшего следователя Усть-Абаканского следственного отдела, а через полгода она получила свои первые погоны. С июня 2015 года Наталья была переведена в следственный отдел по городу Абакан, где продолжает трудиться до настоящего времени, теперь уже в должности следователя по особо важным делам.

Она считает, что быть следователем для представительницы слабого пола вполне естественно, там много кропотливой работы, с которой лучше справляется именно женщина. В производстве у Тарасенко находятся наиболее сложные уголовные дела об убийствах, изнасилованиях, разбойных нападениях, коррупционных преступлениях. Также немало дел, связанных с применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Так, в 2016 году Наталья Тарасенко расследовала уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Красноярска, который совершил убийство абаканца из хулиганских побуждений в кафе «Дружба». Мужчина понёс заслуженное наказание. Приговором суда ему назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Сейчас следователь выясняет обстоятельства страшной трагедии в абаканской семье, где был убит восьмилетний мальчик. По предварительным данным, мать уехала по делам в Красноярск, оставив двоих детей (восьми и трёх лет) с отцом, который в феврале 2017 года, пройдя курс лечения, выписался из психоневрологического диспансера. Рано утром 26 февраля мужчина нанёс своему сыну удар ножом в шею, мальчик скончался на месте происшествия. Затем глава семейства, оставив дома убитого ребёнка, а также трёхлетнюю дочь, запер дверь и скрылся. Спустя несколько часов тело мужчины было обнаружено на железнодорожных путях в районе станции Ташеба: подозреваемый попал под проходящий поезд и погиб.

— Расследовать уголовные дела, где потерпевшими являются дети, особенно сложно, но следователь не имеет права давать волю эмоциям, — говорит Наталья Тарасенко. — Чтобы решить задачу профессионально, необходимо внимательно осмотреть место происшествия, собрать как можно больше фактов для доказательства вины преступника.

В своём коллективе следователь Тарасенко на отличном счету — у неё свыше 50 расследованных уголовных дел. По итогам работы за 2013 и 2014 годы Наталья заняла второе место после мужчин, но первое среди женщин в конкурсе в номинации «Лучший следователь следственного отдела». За добросовестный, высокопрофессиональный труд, примерное исполнение трудовых обязанностей она неоднократно поощрялась руководителем следственного управления. Более того, её значительный вклад в дело укрепления законности и правопорядка на территории республики отмечен благодарностью главы Хакасии Виктора Зимина.

Свою нелёгкую службу Наталья успешно совмещает с обязанностями жены и матери. В обычной жизни она предпочитает отдых на природе, который помогает отвлечься от напряжённой работы. Дома Наталью ждут любимые мужчины — муж и сын, которые её всегда поддерживают и понимают.







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