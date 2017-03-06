ЗРК С500: конец ядерного паритета США

Недавно, РИА "Новости" опубликовало заметку, в которой утверждает, что С500 "Прометей" уже создан и эта новейшая система ПРО окончательно ликвидирует ядерный паритет между США и Россией. У американцев нет систем ПРО, способных сбить наши Ярсы и Булаву. А теперь не будет средств доставки ядерных зарядов, которые могли бы пробить противоракетный щит России.

С500 - это сверхсовременная и, наряду с "Проектом 4202", самая секретная военная программа России. Её цель - полная ликвидация паритета ядерных сил с США. В неё входит новейшая система обнаружения целей МАРС, пункт боевого управления, новейшая РЛС с активной фазированной решеткой. Но главное - это противоракета, которая способна поражать на дальности в 600 км не только баллистические и аэродинамические ракеты, но и гиперзвуковые крылатые ракеты. При чем, официально на высоте до 100 км (до линии Кармана). А может быть и выше - кто знает?

Представьте себе ракету, летящую со скоростью 1,8-2,5 км в секунду? Представили? То есть, за минуту такая ракета способна пролететь 108-150 километров. И вот такую ракету уже сейчас способна сбить наша новейшая система ПВО С500 "Прометей". Но таких ракет нет на вооружении ни США, ни стран НАТО, ни других ядерных держав и не предвидится в ближайшие лет 20.

Американцы только начинают разработку новейшей ракеты LRSO для задач по стратегическому сдерживанию России и Китая. Подробности этой программы конечно засекречены, но в прессу просачиваются данные о возможных параметрах новой перспективной ракеты: дальность полета LRSO будет составлять не менее 3–3,5 тысячи километров при средней скорости около 800 километров в час. Но это слишком мало, чтобы проскользнуть мимо С500. К тому же, эту ракету в США собираются создать только к 2020 году, а возможно и позже. Да и еще пару лет на организацию серийного производства. А существующие на Западе средства доставки ядерного оружия не могут обойти даже существующие на сегодняшний день комплексы С400 "Триумф", которые сильно уступают по всем параметрам "Прометею".

"С-500 сможет выполнять не только задачи в рамках противовоздушной обороны, но и, по сути, будет уже элементом противоракетной обороны", - заявил В.Путин на совещании по вопросам развития системы военно-космической обороны.

За разработку С500 получили высокие награды создатели этой сложнейшей военной техники, в т.ч. Друзин С.В. - начальник управления по научно-техническому развитию Алмаз-Антея, орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Дризе И.М. - получил почетное звание "заслуженный конструктор России". Горбачев М.А., засекреченный ученый и главный специалист Алмаз-Антея, также получил это звание. И целый коллектив специалистов, ученых, руководителей, которые участвовали в создании это настоящего прорыва инженерно-технической мысли.

"В рамках программы перевооружения до 2020г. ожидается серьезный госзаказ на средства воздушно-космической обороны. Через два-три года объемы производства могут возрасти по отдельным образцам от 10 до 100 раз. Существующие мощности в условиях действующих предприятий увеличить в 10 раз очень сложно. Проще построить новые", - заявил в марте 2012г заместитель генерального директора ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" С.Остапенко, отметив, что начать производство на новых мощностях планируется в 2015г.

По данным из проверенных источников, оба завода - и в Кирове, и в Нижнем Новгороде, находятся в высокой степени строительной готовности, идёт чистовая отделка и пуско-наладочные работы отдельного технологического оборудования. Так что, есть надежда, что если не в 2016, то уже в 2017 году первые партии "Прометея" сойдут с конвейера. И это будет означать конец паритета ядерного сдерживания.

Кстати о санкциях. Концерн ПВО «Алмаз-Антей», попавший под санкции США из-за ситуации вокруг Украины, не ожидает масштабных проблем. Об этом заявил гендиректор концерна Ян Новиков. «Санкции со стороны США не окажут заметного влияния на осуществление в полном объеме планов концерна ПВО «Алмаз-Антей» по разработке и созданию перспективных видов вооружения ПВО-ПРО», - сказал он.

С 500 Ракетный комплекс будущего