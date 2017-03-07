8 Марта — Международный женский день

07.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Дорогие женщины! Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия от всей души поздравляют вас с этим весенним праздником!

Символично, что женский праздник приходится на начало весны. Светлое весеннее настроение созвучно тем чувствам, которые рождает в нас 8 Марта. Высокое предназначение дано женщине на земле: быть заботливой матерью, любящей женой, быть хранительницей семейного очага. Женщина несёт в мир любовь, жизнь и красоту. Она растит детей, согревает теплом и окружает заботой нас — мужчин. В этот день с особой искренностью благодарим вас за радость и счастье, которые вы нам дарите. Желаем вам и вашим близким счастья, радости, любви и добра. Пусть всегда будет благополучие и согласие в ваших семьях. Будьте здоровы, красивы и любимы. И пусть рядом с вами всегда будут добрые и надёжные мужчины.

С праздником вас, милые женщины!

 

Глава Республики Хакасия —                                                                       Председатель
Председатель Правительства Республики Хакасия                                   Верховного Совета Республики Хакасия
В.М. ЗИМИН                                                                                                    В.Н. ШТЫГАШЕВ

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