8 Марта — Международный женский день

Дорогие женщины! Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия от всей души поздравляют вас с этим весенним праздником!

Символично, что женский праздник приходится на начало весны. Светлое весеннее настроение созвучно тем чувствам, которые рождает в нас 8 Марта. Высокое предназначение дано женщине на земле: быть заботливой матерью, любящей женой, быть хранительницей семейного очага. Женщина несёт в мир любовь, жизнь и красоту. Она растит детей, согревает теплом и окружает заботой нас — мужчин. В этот день с особой искренностью благодарим вас за радость и счастье, которые вы нам дарите. Желаем вам и вашим близким счастья, радости, любви и добра. Пусть всегда будет благополучие и согласие в ваших семьях. Будьте здоровы, красивы и любимы. И пусть рядом с вами всегда будут добрые и надёжные мужчины.

С праздником вас, милые женщины!

Глава Республики Хакасия — Председатель

Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия

В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ

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