Игра «Синий кит» вышла за пределы СНГ и о ней уже знают подростки в Европе и США

Игра «Синий кит» вышла за пределы СНГ и уже распространяется в странах Европы, а также в США.

Запросы в поисковике на английском и других зарубежных языках на игру увеличились в несколько сотен раз. В полиции Латвии рассказали, что в стране уже зафиксированы первые суицидальные попытки, связанные с игрой.

Чтобы хоть как-то противодействовать распространению суицидальных групп, запросы «Тихий дом», «F 57» блокируются правоохранительными органами. Так, несовершеннолетние парень и девушка в Латвии спрыгнуть с крыши высотного здания. По данным местных СМИ, их жизни удалось спасти. Набирает игра «Синий кит» популярности среди подростков Болгарии и Италии. Болгарские программисты уже создали в «Фейсбуке» закрытую страницу, на которой идёт обсуждение, как нужно охотиться на создателей «групп смерти».

Игра «Синий кит», которая также может еще называться «Тихий дом», «F 57» направлена на пропаганду самоубийств. Ее участники получают от так называемых кураторов ежедневные задания. Чаще всего в качестве первого задания им предлагается нацарапать на теле кита. С каждым днем эти задания носят все более суицидальный характер. Всего необходимо выполнить в течение 50 дней 50 заданий. И последнее задание – совершить самоубийство. Если участник отказывается, ему начинают угрожать. Кураторы пугают детей тем, что они по ip-адресу могут вычислить реальное местоположение участника и убить его родных.

Как отмечают эксперты, в игре просматривается психологическое воздействие на психику молодых людей. Манипулирующие психикой, скорее всего, профессионалы. И бороться с ними также следует профессиональными методами.

Следует отметить, что российские правоохранительные органы уже ведут активную борьбу с распространением суицидальных игр в Сети. В Санкт-Петербурге задержан один из администраторов «группы смерти». Его обвиняют в доведении до самоубийства. Еще несколько координаторов находятся сейчас в разработке.

Роскомнадзор регулярно закрывает эти сообщества, однако на их месте возникают новые. Тем не менее, борьба с ними продолжается. Недавно соцсеть «ВКонтакте» также ввела подпункт в списке жалоб, который позволяет заблокировать странички, связанные с игрой «Синий кит». Можно буде пожаловаться на любые суицидальные сообщества.

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