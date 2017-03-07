NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition – видеокарта поступила в редакцию

На прошлой неделе NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition. Она оснащена GPU GP102, поэтому перед нами новый флагман линейки GeForce поколения Pascal, покупатели видеокарты получат 3.584 потоковых процессора и 11 Гбайт памяти GDDR5X. Больше предлагают разве что Titan X, а также профессиональные видеокарты Quadro P6000 или Tesla P100. Но NVIDIA позиционирует упомянутые модели на рабочие станции и вычислительный рынок.

Сегодня видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition поступила в нашу тестовую лабораторию, поэтому мы приступили к тестам, вооружившись новым драйвером. Во вторник 9 марта в 17.00 по Москве мы опубликуем подробный тест. Предварительные заказы на новую видеокарту GeForce принимаются с прошлой недели, партнеры NVIDIA выпустят новые модели в ближайшие недели.

Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti опирается на GPU GP102, как и Titan X. Чип производится на заводах TSMC по 16-нм техпроцессу и содержит 12 млрд. транзисторов. Структура чипа состоит из шести кластеров GPC (Graphics Processing Cluster), которые содержат 28 потоковых мультипроцессоров (SM) со 128 потоковыми процессорами каждый. В результате мы и получаем 3.584 потоковых процессора. Все это идентично NVIDIA Titan X, как и 224 текстурных блока. Базовая частота GPU составляет 1.480 МГц, в режиме Boost она увеличивается, как минимум, до 1.582 МГц. В результате GeForce GTX 1080 Ti работает на тактовых частотах выше Titan X, но уступает GeForce GTX 1080 – конечно, только по частотам.

Быстрая GDDR5X и Tiled Caching

Одно из самых больших преимуществ GeForce GTX 1080 Ti – быстрая память GDDR5X. NVIDIA тесно работала с производителем памяти Micron, что позволило ускорить память GDDR5X, знакомую нам по видеокарте GeForce GTX 1080. NVIDIA смогла улучшить качество и целостность сигналов, в результате удалось увеличить тактовые частоты с 1.250 МГц до 1.375 МГц. Но вместо 384-битного интерфейса памяти GPU GP102, NVIDIA выбрала для GeForce GTX 1080 Ti 352-битный интерфейс. В результате пропускная способность памяти составила 484 Гбайт/с – даже чуть быстрее NVIDIA Titan X. Число конвейеров растровых операций из-за уменьшения ширины шины памяти тоже снизилось с 96 до 88.

Для ускорения рендеринга NVIDIA разработала новый тип кэширования, который представляет собой компромисс между классическим немедленным рендерингом и тайловым рендерингом. Для этого информация о пикселях и геометрии сохраняется в быстром кэше L2, что снижает нагрузку на пропускную способность памяти. Подробности о технологии Tiled Caching мы уже привели в статье, посвященной объявлению GeForce GTX 1080 Ti.

NVIDIA также улучшила кулер и систему охлаждения GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition. В результате видеокарта должна работать холоднее и тише. А улучшенная подсистема питания позволяет GeForce GTX 1080 Ti работать еще более эффективно. Опять же, в упомянутой статье приведены подробности.

Видеокарту NVIDIA GeForce GXT 1080 Ti Founders Edition уже можно заказать. Рекомендованная цена составляет 819 евро или 52.990 рублей. Видеокарты партнеров будут доступны через несколько недель.

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