Посольство России в Лондоне заявило о пропавшем без вести россиянине

07.03.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Посольство России в Лондоне заявило о пропавшем без вести россиянине

В Англии пропал без вести гражданин России Виктор Иванело, студент Университета Суррей. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Великобритании и Северной Ирландии.

«Расследование и розыск ведутся полицией графства Суррей», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте местной полиции, 21-летний молодой человек пропал в воскресенье, 26 февраля. Накануне он приехал в дом своего друга в Эшере, после чего около 2:00 по местному времени уехал. Около 11:40 сумку Иванело обнаружили в пригороде Лондона Чессингтоне, однако самого молодого человека найти не удалось, отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что студент пять дней не выходил на связь с родственниками и друзьями. Правоохранительные органы продолжают поиски.

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