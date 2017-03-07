Разница между GeForce GTX 1080 Ti и Titan X будет минимальна

07.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Разница между GeForce GTX 1080 Ti и Titan X будет минимальна

На минувшей неделе Nvidia представила графический адаптер премиального сегмента GeForce GTX 1080 Ti. Вместе с его появлением геймеры-энтузиасты смогут обновить свои компьютеры до самой производительной GPU, тем более, что цена этой видеокарты ожидается ощутимо дешевле, чем у малодоступной обыкновенному пользователю Titan X. Но ирония заключается в том, что новая GTX 1080 Ti — это практически и есть Titan X, за исключением минорных изменений, которые едва ли заметит обыкновенный геймер.

GeForce GTX 1080 Ti

GTX 1080 Ti построена на процессоре GP102, имеет 3584 ядер CUDA и ту же самую печатную плату, что и Titan X. Число блоков ROP у GTX 1080 Ti меньше на 8 штук, шина памяти уже на 12 разрядов, а объем памяти меньше на 1 Гб. Все эти подробности можно легко обнаружить в различных синтетических тестах, но для среднестатистического геймера они заметны не будут. А вот то, что будет заметно невооруженным глазом — это цена, которая у GTX 1080 Ti окажется в два раза ниже.

GeForce GTX 1080 Ti

Заводской разгон GTX 1080 Ti делает ее даже более интересной для игрока, чем Titan X. Старшей Titan X не поможет даже лишний гигабайт памяти. Судя по всему, после выхода в продажу GTX 1080 Ti краткая эра Titan X подойдет к концу.

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