Российский студент пропал в Великобритании

07.03.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Российский студент пропал в Великобритании

В понедельник, 6 марта, посольство РФ в Великобритании сообщило о том, что в Англии, а именно в графстве Суррей, пропал 21-летний россиянин Виктор Иванело, который является студентом Университета Суррея.

В последний раз молодого человека видели 25 февраля. В тот день студент засиделся у своего друга: он поехал домой около двух часов ночи. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

В настоящее время полиция ведет расследование и розыск пропавшего гражданина РФ, отмечается на сайте диппредставительства нашей страны.

Кстати, напомним, в 2014 году в США пропал студент из Москвы. Тогда полиция разыскивала россиянина в национальном парке Гранд Титон, расположенном в штате Вайоминг.

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