Сбежавший на Украину депутат Вороненков обжаловал его заочный арест

Обвиняемый в мошенничестве бывший депутат Госдумы Денис Вороненков готов дать показания Следственному комитету. При этом, как сообщил адвокат экс-парламентария Андрей Гривцов, его подзащитный не намерен приезжать в Россию, однако ответит на вопросы следователей в Киеве.

Сбежавший на Украину депутат Вороненков обжаловал его заочный арест

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков заявил о готовности дать следствию объяснение по делу, если представители Следственного комитета Российской Федерации приедут в Киев.

Об этом в интервью Balkan-lenta.info заявил его адвокат Андрей Гривцов. Адвокат отметил, что Вороненков «ни от кого не скрывается» и «открыт для любого общения», в том числе и с российскими следователями.

«Его адрес в городе Киеве известен следователям, поэтому, если они хотят его допросить, никаких проблем в этом нет. Денис Николаевич открыт для любого общения, он достаточно активно дает интервью средствам массовой информации, ведет свой аккаунт в социальной сети, поэтому мне совершенно непонятно, на каком основании его объявили в розыск», – сказал Гривцов.

Напомним, суд санкционировал арест Вороненкова 3 марта. «Избрать в отношении Вороненкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции в РФ или после задержания его на территории РФ», — сказала судья.

Адвокат также сообщил, что защита Вороненкова просит Мосгорсуд отменить решение о заочном аресте.

«В суд подана апелляционная жалоба, в которой мы просим отменить постановление об аресте Вороненкова как незаконное и необоснованное, а также отказать Следственному комитету в удовлетворении ходатайства о заочном аресте моего подзащитного», — сказал он.

Гривцов отметил, что сам Вороненков считает решение о своем аресте «беззаконием».

Защитник отметил, что следователи также могут связаться с Вороненковым через интернет или по телефону. «Он не отказывается давать показания, его местонахождение известно. Но он гражданин иностранного государства, и если российские следователи хотят его допросить, то пусть приезжают сами», — заключил Гривцов.

Бывший депутат, по данным СК РФ, в 2011 году организовал рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью 5 миллионов долларов. По мнению следствия, в Украину он уехал с женой Марией Максаковой именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. Как отметил ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший народный избранник «дошел до низости», приняв гражданство Украины.

Сбежавший на Украину депутат Воронков биография

Родился в городе Горький 10 апреля 1971 года.

С 1986 по 1995 годы — учащийся Ленинградского суворовского военного училища, курсант Минского высшего военно-политического общевойскового училища, курсант Военного университета Министерства обороны РФ.

С 1995 по 1999 года проходил военную службу на различных должностях в органах Военной Прокуратуры РФ.

В 1996 году окончил юридический факультет Рязанского государственного университета им.С.А. Есенина.

1999 год — защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук на тему «Правовой нигилизм и правовой идеализм (теоретико-правовое исследование)» в Московской Академии МВД России.

2002 год — Минобразование РФ присвоило Вороненкову учёное звание доцента.

2009 год — защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора юридических наук на тему «Теоретические и нормативные основы судебного контроля в механизме разделения властей» в Российской Правовой Академии Минюста РФ.

В феврале 2010 г. стал заведующим кафедрой теории и истории государства и права Юридического института. В 2011 г. победил на выборах депутатов Государственной Думы. В Парламенте был членом Комитета по безопасности и противодействию коррупции. В 2016 году стал кандидатом в депутаты 7 созыва, но проиграл выборы. В декабре 2016 года вместе с супругой переехал жить в Киев. Доктор юридических наук, доцент.

Эмигрировал в декабре 2016 года на Украину. Имеет гражданство России и с декабря 2016 года — гражданство Украины. С 15 февраля 2017 года находится в российском федеральном розыске, с 27 февраля 2017 года — в международном розыске.

Сбежавший на Украину депутат Вороненков обжаловал арест видео

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