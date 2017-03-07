Синий кит группа смерти

Обычная любознательность, которая движет подростком, может сыграть с ним злую шутку и обернуться смертью. Вначале задания самые простые — нарисовать кита, изобразить грустного кита или бабочку и т.д. Затем надо нарисовать морское млекопитающее у себя на руке. А потом в ход идут колото-режущие предметы, игрок все больше приближается к тому, чтобы получить билет в один конец. Финал всегда один — смерть через самоубийство.

Синий кит суицидная группа

В Сети уже появилось несколько роликов, где дети умудрились запечатлеть самоубийства своих сверстников.

Кроме того, появляется еще одно «развлечение», где подростков испытывают на смелость. Интернет уже буквально заполнен обзорами блоггеров на это странное интернет-движение.

Психологи, проанализировав случаи самоубийства, связанные

Синий кит играть с игрой «Синий кит», пришли к выводу, что подростки, совершающие самоубийство, поддаются систему психологическому воздействию. «Это профессиональные люди, и мы должны также профессионально им противостоять. Поэтому теперь рижский муниципалитет и мэрия очень внимательно следят за всеми этими действиями, мониторят их. То, что это добралось до Риги, до Латвии — это, конечно, очень печально. Депутат пообещал, что в ближайшее время это обсудят на уровне Рижской думы», — отметил Панкратов.

Синий кит играть

Мысль о суициде – это всегда крик о помощи. Если тебе плохо, если кажется, что мир вокруг не стоит того, чтобы в нем находиться – это нормально. Да-да, нормально. Как говорит специалист по суицидам, психолог Елена Вроно, «не существует людей, которым бы никогда не приходила мысль о самоубийстве, но если эта мысль пришла, и она носит навязчивый характер, не рассчитывайте справиться самостоятельно». На эту тему сложно говорить с друзьями, и уж тем более, с родителями. Именно поэтому есть службы помощи +7 (499)216-50-50, куда ты всегда можешь позвонить и обсудить свои чувства с человеком, который точно знает, как тебе помочь.

Главное, чего не нужно делать – это искать «единомышленников». Потому что каждый из нас проживает свою собственную, уникальную жизнь, и позволить кому-то (особенно, незнакомому человеку из сети) решать, когда она закончится – это как-то странно.

Группа синий кит

Накануне произошел подозрительный инцидент. Водителю грузовика едва ли удалось затормозить перед тремя школьниками, которые пробежали через дорогу у самого капота автомобиля. Несомненно, за несознательный поступок детей ответственность мог понести шофер грузовой газели. Игра изначально вызывает азарт, она бросает вызов, начиная от простых, на первый взгляд, заданий. В итоге человеку говорят: «умри!» А между строк «Тебе слабо побороть меня, ты мною не управляешь, ты не сможешь не сделать то, что я велю!» У человека срабатывает чувство собственного достоинства, которое до 20-23 лет строится в основном на эмоциональном фоне, т.е. в социуме, и логическая цепочка строится на эмоциональной платформе. С этого момента мышеловка захлопнулась: выполняя задание за заданием, человек получает удовлетворение собственного Я и идет дальше с твердым убеждением, что он сможет остановиться в любой момент. Это напоминает игромана, который ставит на кон что-то ценное, снова и снова. Пан или пропал, другого не дано.

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