Скандальным метанием торта в лицо активистки «Открытой России» завершилась премьера фильма о Немцове в Ростове

Координатор московского отделения «Открытой России» Мария Баронова попала под удар тортометательницы в Ростове-на-Дону. Активистка приехала в донскую столицу вместе с восьмилетним сыном на премьеру фильма о Борисе Немцове. Когда мероприятие в отеле завершилось, москвичи отправились прогуляться по ростовским улицам. Внезапно к ним подбежала девушка и бросила торт в Баронову. - Фотки розового торта на розовом пуховике выглядят не очень ужасающе, так что обойдемся без них. С детства ненавижу ягодные торты и варенья. Кидайте в следующий раз шоколадным! Он вкуснее в 100500 раз, - написала блондинка на своей страничке в Facebook. Метательницу задержать не удалось, за нее вступились люди в казачьей форме. Баронова считает, что инициаторами акции стали сторонники Народного освободительного движения. Мария Баронова - бывшая помощница депутата Госдумы Ильи Пономарева, известный активист, участник митингов и акций протеста. В 2016 году выдвигалась на должность депутата Госдумы РФ по 208-му мажоритарному избирательному округу Москвы, но выборы проиграла. На днях известные единоросс и эколог оказались в центре гей-скандала в Ростове.

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