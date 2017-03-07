СМИ: Виталий Чуркин умер из-за проблем с сердцем

В сообщении говорится, что Чуркин находился в диппредставительстве, когда почувствовал себя плохо.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке накануне своего 65-летия.

RT публикует реакцию политиков, а также коллег, родных и близких российского дипломата на известие о его кончине.

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Саманта Пауэр в статье для NYT назвала Виталия Чуркина другом

Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр в статье газеты New York Times назвала постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля, своим другом и одним из самых эффективных дипломатов в мире.

Ранее Пауэр назвала Чуркина маэстро в сфере дипломатии. Бывший постпред США Саманта Пауэр известна своей жесткой антироссийской позицией, как и многие другие члены администрации экс-президента Барака Обамы.

В статье под названием «Мой друг, российский посол» Пауэр написала, что Чуркин был «одним из самых эффективных дипломатов в мире».

«Я была постоянным представителем США при ООН с 2013 года до того момента, как президент (США Дональд) Трамп пришел к власти, и в течение последних нескольких лет я, вероятно, была самым заметным противником представителя Чуркина», — написала Пауэр. Она отметила, что он преданно отстаивал позицию Москвы по Украине и Сирии.

«В то же время Виталий был мастерским рассказчиком с невероятным чувством юмора, хорошим другом и одной из лучших надежд, которая была у США и РФ на совместную работу. Я убита горем из-за его смерти», — также написала Пауэр. Он также отметила, что ее печалит тот факт, что слова о достоинствах и заслугах Чуркина интерпретируется как уступки «российской агрессии».

Захарова о Чуркине: В голос плакали даже его жесточайшие оппоненты

Представитель МИД РФ назвала его бойцом и ярким профессионалом, о котором скорбят даже оппоненты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает скоропостижно скончавшегося постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина своим учителем. Она отметила, что дипломат был неординарной личностью, принципиальным человеком. — Принципиальный во всём. Сложный. Слово «простота» к нему не подходит. Яркий. Неординарный. Боец. Профессионал. Личность, — сказала Захарова на гражданской панихиде. — Реакция не только у нас в стране, а реакция во всём мире это доказала. Когда в голос плакали, я не утрирую, те люди, которые были его жесточайшими оппонентами. Потому что он был звездой, личностью и профессионалом, — добавила представитель МИД РФ. Церемония прощания проходит сегодня в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ. Виталий Чуркин скоропостижно скончался на рабочем месте в Нью-Йорке 20 февраля в возрасте 64 лет, за день до 65-летия.

Сергей Лавров назвал Виталия Чуркина «великим дипломатом»

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы проходит церемония прощания с Виталием Чуркиным. Накануне тело постпреда РФ при ООН, скоропостижно скончавшегося 20 февраля за день до своего 65-летия, доставили из Нью-Йорка в Москву. Букет роз к гробу дипломата возложил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы провожаем нашего товарища, выдающегося дипломата современности, который на любом посту добивался максимум возможного, — сказал Лавров. — Все мы, работающие в МИД, являемся дипломатами, это служебный термин. Виталий был народным дипломатом. Интернет был переполнен добрыми картинками о том, как Виталий работает в ООН, и это останется в народной истории. В официальной истории Виталий Чуркин останется великим дипломатом, который вписал очень яркие страницы в послужной список не только нашей дипломатии, но и внешней политики нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы увековечить память нащего товарища».

По словам главы МИД, есть предложения от общественности, от других государств. «Мы сделаем все, чтобы это было достойно того подвига, который он своей работой, всей своей жизнью заслужил… Пусть будет пухом ему земля», — заключил Сергей Лавров. Церемония проходит в сопровождении почетного караула. Вместе с семьей дипломата проститься с ним пришли его друзья и коллеги, которые сказали добрые слова о Виталии Ивановиче Чуркине.

Цветы к гробу дипломата возложили заместители министра иностранных дел Михаил Богданов, Геннадий Гатилов, Григорий Карасин, Алексей Мешков и Игорь Моргулов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политолог Андраник Мигранян, депутат Госдумы Артур Чилингаров, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, экс-премьер Сергей Степашин и многие другие.

Сербские фанаты почтили память Чуркина

Фанаты сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» почтили память скончавшегося постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Фотография баннера, развернутого болельщиками перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Галатасараем», появилась в Twitter.

Посмотреть изображение в Твиттере Читать Rolam Garos @ceksssss Црвена Звезда - Галатасарај 23.02.2017.

''Пријатељу правде и Српског народа почивај у миру, Виталиј Чуркин 1952-2017''

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«Сторонник справедливости и друг сербского народа. Покойся с миром, Виталий Чуркин», — гласит баннер.

Встреча завершилась разгромной победой «Црвены Звезды» со счетом 75:58.

Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. Как сообщила газета The New York Post, у дипломата ухудшилось самочувствие из-за «проблем с сердцем», его доставили в одну из больниц в тяжелом состоянии, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.

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Более 300 дипломатов пришли проститься с Виталием Чуркиным в Нью-Йорке

Об этом сообщает российская дипмиссия на своей странице в Twitter.

На траурной церемонии присутствовали постпред США при ООН Никки Хейли, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш, а также российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк.

Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя России при ООН, скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. Гроб с его телом прибудет в Москву сегодня.

С Виталием Чуркиным простились в Нью-Йорке

В Нью-Йорке прошла церемония прощания со скончавшимся 20 февраля постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным. Она состоялась в российской дипмиссии.

Попрощаться с покойным пришли сотни человек, все с цветами. Многие оставляли букеты на входе в здание дипмиссии. Фотография российского дипломата в Большом зале приемов российского постпредства утопала в цветах. Посетители оставляли записи в книге соболезнования.

Коллеги Чуркина по Всемирной организации, сотрудники российских дипмиссиий, российской школы в Нью-Йорке, постоянные представители иностранных дипкорпусов, среди которых были постпреды Великобритании, США, Китая и других государств, все склонили головы перед ушедшим безвременно дипломатом, передает «Интерфакс».

Свои соболезнования выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Накануне он одним из первых оставил запись в книге соболезнований. Гуттериш высоко оценил дипломатическое мастерство Чуркина. Он отметил, что получил большую человеческую поддержку от российского дипломата в тот момент, когда выдвинули на пост генерального секретаря ООН его кандидатуру. По словам Гутерриша, он опирался на непререкаемый авторитет Чуркина в СБ, как на человека, который знает все и пользуется уважением всех сторон.

Постпред США при ООН Никки Хейли рассказала собравшимся, что, когда только приступила к работе в ООН, с нетерпением ждала встречи с Чуркиным. Потому что все вокруг о нем говорили. В первый раз она увидела его на заседании Совета безопасности. Как вспоминала новый американский постпред, выступление Чуркина запало ей в душу. Хейли, по ее словам, тогда поняла, что имеет дело с интеллектуальным и харизматичным человеком. Чуркин также удивил ее своей любезностью и прекрасным чувством юмора при личной встрече. По мнению Хейли, встретиться с ним, пообщаться и не подружиться было невозможно.

Посол России в США Сергей Кисляк в своей речи отметил, что давно работал вместе с Чуркиным и знает его как высокого профессионала. Он пользовался уважением как российских, так и иностранных коллег. Кисляк напомнил, что накануне соболезнования по случаю скоропостижной смерти российского дипломата выразили президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Это, по его мнению, свидетельствует об их высоком уважениик российскому дипломату.

В память о Виталии Чуркине была проведена минута молчания. Во время нее на экране появлялись фотографии, запечатлевшие наиболее яркие моменты жизни Чуркина. Многие не смогли сдержать слез.

Вдова Чуркина Ирина и сын Максим лично принимали соболезнования присутствующих. Его дочь Анастасия, которая работает в Лондоне, уже вылетела в Москву.

Гроб с телом Виталия Чуркина 23 февраля будет доставлен в столицу России из Нью-Йорка регулярным рейсом российских авиалиний. Об этом сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Церемония прощания с дипломатом состоится 24 февраля в 10 часов 30 минут в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента. Виталий Чуркин будет похоронен на Троекуровском кладбище.

В МИД удивлены утечками данных о расследовании смерти Чуркина

Москва удивлена утечками в СМИ о расследовании причин смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина и призывает Вашингтон передавать такую информации по официальным каналам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вчера вечером по московскому времени мы с недоумением ознакомились с утечками в СМИ США, в которых говорилось о ходе исследования причин смерти российского постпреда. Мы полагаем, что данная информация должна передаваться российской стороне прежде всего по официальным каналам для того, чтобы была информирована семья, его родные в первую очередь должны знать о результатах экспертизы», — сказала она на брифинге.

Распространение таких сведений в СМИ Захарова назвала «вбросами». Официальный представитель МИД подчеркнула, что в Москве рассчитывают на то, «что американская сторона будет полностью привержена взятым на себя обязательствам».

«И больше мы не будем узнавать о таких вещах через утечки в средствах массовой информации. Безусловно, мы будем вас информировать об официально получаемой информации», — сказала она.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на медэкспертов сообщило, что для установления причин смерти дипломата необходимо проведение дополнительных анализов и на это могут потребоваться недели.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия.

Врачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти Чуркина

Причину и обстоятельства смерти российского постоянного представителя при ООН Виталия Чуркина еще предстоит изучить, сообщила во вторник пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта города Нью-Йорк Джули Болсер.

«Медицинское дело (Чуркина — ИФ) было передано госпиталем в Управление главного медицинского эксперта», — сказала Болсер агентству Associated Press.

Она пояснила, что «дальнейшие исследования обычно включают в себя токсикологические анализы и другие проверки».

«Они могут длиться несколько недель», — отметила Болсер.

Постпред России при ООН Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что он находился в российской миссии на 67 улице, когда ему стало плохо из-за проблемы с сердцем около 9:30 по местному времени. Как позже сообщил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, после того, как послу стало плохо, его доставили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где дипломат скончался.

По данным представителя российской миссии, чьи слова приводит телеканал CBS News, Чуркин, возможно, умер от сердечного приступа. Однако официальная причина смерти пока не названа.

С 21 по 23 февраля в постпредстве РФ при ООН открыта книга соболезнований в связи с кончиной Чуркина.

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

Президент Дональд Трамп со скорбью узнал о неожиданной кончине постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина», — говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.

Трамп напомнил, что «высококвалифицированный дипломат Чуркин работал вместе с американскими партнерами в Нью-Йорке более 10 лет». «Несмотря на то, что США иногда не соглашались с российскими партнерами, Чуркин сыграл важнейшую роль в сотрудничестве с США по ряду ключевых вопросов международной безопасности», — отмечается в документе.

Как также сообщает Белый дом, президент США выразил соболезнования от имени американского народа российским народу и правительству.

Путин: безвременная кончина Виталия Чуркина — тяжелейшая и невосполнимая потеря

Во вторник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который скончался накануне в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. При этом глава нашего государства назвал безвременную кончину дипломата «тяжелейшей и невосполнимой потерей».

«Путин — жене и детям Виталия Чуркина: его безвременный уход из жизни — тяжелейшая и невосполнимая потеря. Примите самые глубокие соболезнования»

Украина заблокировала принятие заявления в СБ ООН, посвященное Чуркину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят

Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

«В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», — подчеркнула Захарова.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский постпред ушел из жизни на рабочем посту.

Источник Песков прокомментировал блокировку Украиной заявления ООН по Чуркину Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от оценок действий Украины, заблокировавшей принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН в связи с кончиной постпреда России Виталия Чуркина. Его слова во вторник, 21 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру». «Это (смерть Чуркина — прим. «Ленты.ру») действительно большая утрата. На фоне этой утраты такое поведение наших украинских коллег… Да бог им судья! Больше нечего сказать», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее. «И не столь это важно на фоне той потери, которую понесла российская дипломатия», — добавил он. Ранее во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Украина, до конца февраля являющаяся председателем Совбеза ООН, заблокировала принятие официального заявления, посвященного скончавшемуся накануне Виталию Чуркину. «В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», — заявила она. В то же время Совбез ООН единогласно принял заявление для прессы. В нем отмечается, что члены совета скорбят о дипломате, возглавлявшем миссию России при ООН более 10 лет. партнеры

СМИ назвали причину смерти постпреда Виталия Чуркина

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа, пишет The New York Post со ссылкой на источники. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

Сообщение о скоропостижной кончине Виталия Чуркина, которому 21 февраля должно было исполниться 65 лет, появилось на сайте Министерства иностранных дел в понедельник. Отмечалось, что российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту.

Тем временем американское издание New York Post со ссылкой на неназванные источники сообщило о том, что постпред РФ при ООН умер из-за сердечного приступа.

По данным собеседников издания, Чуркин находился в здании российского диппредставительства на Манхэттене в Нью-Йорке, когда ему стало плохо. Это произошло, предположительно, около 9:30 утра по местному времени (18:30 мск). Дипломат был экстренно доставлен в Пресвитарианский госпиталь, но, несмотря усилия врачей, скончался. О его смерти было объявлено на заседании в ООН.

Бывший замминистра иностранных дел РФ, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе также сообщил, что по его сведениям причиной смерти Чуркина стала сердечная недостаточность. «Напряжение тяжелое, перманентно тяжелый труд. В стрессовых ситуациях человек находился», — заявил он РИА Новости.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким дипломата, а также коллективу МИД РФ. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Виталия Ивановича.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что был шокирован и опечален известием о скоропостижной кончине Чуркина. Он отметил, что «понимания ситуации, мастерства и дружбы» российского дипломата будет не хватать.

Виталий Чуркин поступил на дипломатическую службу в 1974 году, в 1992-м стал замминистра иностранных дел России. С 1994 по 1998 год — посол России в Бельгии, постпред при НАТО. С апреля 2006 года являлся постоянным представителем России при ООН. Источник

Умер представитель России при ООН Виталий Чуркин

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке. Дипломат умер «на рабочем посту» за день до своего 65-летия

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке. Об этом сообщает МИД России. Чуркин умер за день до своего 65-летия.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин», — говорится в сообщении ведомства.

Чуркин ушел из жизни на рабочем посту, отмечает пресс-служба МИДа. Официальная причина смерти не разглашается. По информации источников New York Post, сегодня дипломат был с сердечным приступом помещен в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался.

В штаб-квартире ООН почтили память Чуркина минутой молчания. «Дипломаты со всего мира выражают родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», — говорится в сообщении на сайте организации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Чуркина «великим дипломатом» и «неординарной личностью». «Мы потеряли родного человека», — подчеркнула она.

«Всю свою жизнь он посвятил защите интересов России, находился на самых передовых рубежах и на самых напряженных постах», — заявил первый заместитель постпреда России при ООН Петр Ильичев.

«Оставьте мир в покое»: ключевые высказывания Виталия Чуркина в ООН

Как рассказал РБК источник в дипломатических кругах, Ильичев будет исполнять функции постоянного представителя России при ООН до принятия в Кремле решения о преемнике Чуркина. «Он будет, как и во время отсутствия постпреда, во время командировок замещать его на заседаниях Совета Безопасности», — пояснил источник.

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«Смерть Чуркина потрясла мир: Русский дипломат умер как воин.

В Нью-Йорке за день до своего 65-летия скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Чуркин действительно был выдающимся дипломатом, одним из самых ярких представителей нашей страны на международной арене в последние годы — и слова в сообщении МИДа не просто формальность, а чистая правда. И сегодня в его лице Россия потеряла одного из самых сильных защитников своих интересов перед Западом и всем миром.

Согласно биографии на сайте постпредства, он окончил МГИМО в 1974 году и с тех пор занимался дипломатической работой. В 1992 году Чуркин стал заместителем главы МИДа, в 1994-м — послом РФ в Бельгии, с 1998-го по 2003-й — послом в Канаде. Наконец, в апреле 2006 года Виталий Чуркин был назначен постоянным представителем России при ООН. В этой должности он многим и запомнился как яркий дипломат, патриот и человек, умеющий отстаивать свою позицию и позицию страны даже в самые трудные минуты.

Многие помнят Виталия Чуркина по его конфронтации с американским представителем в ООН Самантой Пауэр, всегда отличавшейся агрессивной русофобией, категорическим неприятием всего, что исходит на международной арене от нашей страны и скандальными и порой совершенно абсурдными высказываниями в адрес России. Чуркин всегда «держал оборону» твердо, умудряясь отстаивать и даже продвигать нашу позицию в ООН.

Впрочем, он отметился яркими выступлениями и твердостью позиции и еще раньше. В 2006 году, вскоре после своего назначения, он предлагал закрыть гаагский трибунал по Югославии. «Трибунал, так ничего и доказав, остался без «главного обвиняемого», на работу с которым затрачены три года и огромные средства. Какие же уроки выносит Трибунал из всего этого?» — говорил тогда Чуркин. В итоге он сделал вывод, что Гаагский трибунал завершил свою работу в установленные сроки и необходимости продлевать её нет.

В то время столь твердая и к тому же «антизападная» позиция России все еще была в новинку, и к тому же встречала жесткий отпор, либо же попросту тотально игнорировалась. И, разумеется, трибунал продолжил работу. Однако Чуркин, оказавшись на посту полпреда, продолжил устойчиво гнуть эту линию и годы спустя добился того, что Россию стали слушать — во многом благодаря ему и его усилиям.

Всегда отстаивал Чуркин и российскую позицию по Украине, сражаясь, фактически, один чуть ли не против всего мира в рамках ООН. И продолжал до самого последнего момента. «А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские (Фолклендские) острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы», — заявил он недавно в ответ на обвинения британцем России в конфликте на Украине.

В то, что сегодня Россия — один из ключевых игроков на международной арене, имеющий все больше влияния и уважения по всему миру, Виталий Чуркин внес огромный и неоценимый вклад. И его уход стал огромной потерей для всей страны и для российской политики и дипломатии. Однако это потеря не только для России, но и для многих и многих в мире, кто ждал и ждет от нас взвешенной и непреклонной позиции по самым острым вопросам, кто ждет от России помощи и защиты — в том числе, в ООН.

Еще в 2013 году, задолго до прямого вмешательства России в сирийский конфликит, Чуркин отстаивал не только наши интересы, но и интересы жителей Ближневосточного региона на Совете Бехопасности — и это не могло не повлиять на изменение ситуации по всему Ближнему Востоку, на нынешние успехи в борьбе с терроризмом, на то, что Россия смогла прийти в Сирию и защитить живущих там людей, а не молча смотреть, как руками США месится очередной кровавый хаос.

Бывший главный оппонент российского полпреда — представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что «Виталий Чуркин, скончавшийся 20 февраля в возрасте 64 лет, был неравнодушным человеком, работавшим на сотрудничество между двумя странами».»Опустошена в связи со смертью постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Маэстро дипломатии и чрезвычайно неравнодушный человек, который сделал всё возможное, чтобы преодолеть разногласия между США и Россией», — написала она в своем Twitter.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт выразил соболезнования в связи со смертью российского коллеги Виталия Чуркина — с которым он неоднократно «бился» на трибуне ООН и дружил в жизни. ««Абсолютно опустошён новостью о смерти моего друга и коллеги Виталия Чуркина. Дипломатический гигант и замечательный человек. Покойся с миром»,- написал он.

Другой бывший постоянный представитель США при ООН Сюзан Райс заявила «Я шокирована и глубоко опечалена этой новостью. Виталий был для ООН огромной силой. Умный, нацеленный, в высшей степени эффективный».

«Чуркин был грозным противником, но всегда оставался другом. Мои сердечные соболезнования его супруге Ирине, семье и российской миссии при ООН»,- добавила она.

В свою очередь генеральный директор медиахолдинга «Правда.Ру» Инна Новикова сообщил «Очень жаль Виталия Чуркина. Видимо, сердце не выдержало каждый день видеть не всегда адекватных и часто оголтелых ненавистников, для которых аргументы и факты не имеют никакого значения, стряхивать со своего плеча потные ручонки сумасшедших девиц типа Саманты Пауэр, при этом улыбаться, иронизировать и не терять присутствия духа».

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт выразил соболезнования в связи со смертью российского коллеги Виталия Чуркина — с которым он неоднократно «бился» на трибуне ООН и дружил в жизни. ««Абсолютно опустошён новостью о смерти моего друга и коллеги Виталия Чуркина. Дипломатический гигант и замечательный человек. Покойся с миром»,- написал он.

«По предварительным данным, Чуркин умер в результате сердечного приступа»,- сообщил CBS News представитель посольства России в США.

Также заместитель Чуркина Владимир Сафронков рассказал агентству Associated Press, что «дипломату стало плохо в его кабинете в постпредстве — его доставили в Пресвитерианскую больницу, там он скончался».

Напомним, что на следующий день после скоропостижной смерти Виталию Чуркину должно было исполниться 65 лет.

«Он не был одним воином в поле; у него, как и у нас всех, было и есть много сторонников и союзников, но Виталий Иванович очень долго был на передовой, защищая свою страну под огнем русофобов и западных лизоблюдов»,- добавила она.

«Именно они особенно воинственны и агрессивны. Наш представитель в ООН знал, что его поддерживают миллионы. Но он принимал на себя и достойно отражал не только косые взгляды, но и тычки, пинки тех, кто стремился как можно старательнее выслужиться перед своими хозяевами»,- считает эксперт.

«Его голос внимательно слушал весь мир. Воин пал на поле боя»,- заключила Инна Новикова.

«Это был великолепный специалист, очень светлый человек, очень волевой, очень твёрдый. Очень верный долгу и верный профессии. Он вызывал восхищение у коллеги и зависть у врагов. Это огромнейшая потеря не только для внешнеполитической службы, не только для дипломатии, но и для страны. Это невосполнимая утрата. Я не нахожу слов, чтобы передать чувства горечи боли, сострадания его семье, супруге. Это удар, который просто тяжело перенести»,- заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина. Он умер на своём посту»,- заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О великом человеке и его грандиозном вкладе в дипломатию и защиту своей страны, а также соболезнованиях и потери не только коллеги, но и друга, родного человека заявила представитель МИД России Мария Захарова — похожие слова также звучали в официальном заявлении МИД РФ.

«В этом есть, наверное, какая-то символичность. Он до конца отдал себя работе, до конца отдал себя своему долгу, своей стране, своим убеждениям. Он работал в обстановке откровенного противодействия и противостояния, когда нашу страну ставили в центр всех негативных сюжетов», отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Всё это он пропускал через себя. Я часто с ним пересекался по работе. Наблюдал его, что называется, с близкого расстояния. Всегда поражался его стойкости, мужеству и самообладанию. Сейчас начинаешь понимать, чего это ему стоило. Он отдал всего себя своему делу, своей стране. Вечная память!», — заявил сенатор.

Добавим, что в связи с трагической новостью заседание совета Организации объединённых наций началось с минуты молчания.

В секретариате ООН заявили, что шокированы новостью о скоропостижной кончине российского дипломата. «Мы шокированы известием о кончине посла Чуркина. Он долгое время находился здесь, в ООН, и мы выражаем свои соболезнования его семье, друзьям, правительству России», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Противно читать эти радостные вопли по поводу смерти Чуркина Украинцев жалко, они все ищут зарю новой жизни в трупных пятнах»,- уже оценил реакцию части российской либеральной оппозиции и множества украинцев и СМИ Незалежной политолог и медиаконсультант Федор Крашенинников в своем телеграм-канале.

Он запомнился прежде всего как талантливый оратор на трибуне Совбеза ООН, где ему приходилось отстаивать позицию нашей страны»,- пишут СМИ, публикуя самые яркие и известные цитаты покойного дипломата.

Виталия Чуркина будет не хватать всем, кто за последние годы успел привыкнуть к «новому голосу» России в международной политике: яркому, решительному, твердому, принципиальному, разумному и не лишенному иронии и самоиронии. Он во многом и был этим голосом. Мы скорбим и соболезнуем родным и близким.»

Сюзан Райс: Чуркин был грозным противником, но всегда оставался другом

Бывший постоянный представитель США при ООН Сюзан Райс заявила, что шокирована смертью Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля в возрасте 64 лет.

«Я шокирована и глубоко опечалена этой новостью. Виталий был для ООН огромной силой. Умный, нацеленный, в высшей степени эффективный», — написала Райс в Twitter. По её словам, Чуркин был грозным противником, но всегда оставался другом. «Мои сердечные соболезнования его супруге Ирине, семье и российской миссии при ООН», — добавила она. Райс возглавляла постпредство США при ООН с 2009 по 2013 года. Ранее другой экс-представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что Чуркин был маэстро дипломатии. RT публикует реакцию политиков, а также коллег, родных и близких российского дипломата на известие о его кончине. Читать Susan Rice ✔@AmbassadorRice Vitaly was a formidable adversary, but always a friend. My heartfelt condolences to his wife, Irina, his family and the Russian UN Mission https://twitter.com/ambassadorrice/status/833738648084430851 …

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330330 отметок «Нравится» Источник Что говорят о смерти Виталия Чуркина: реакция в соцсетях Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался сегодня в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Реакция официальных лиц из соцсетей и не только — в нашей подборке. Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт Читать Matthew Rycroft ✔@MatthewRycroft1 Absolutely devastated to hear that my friend & colleague Vitaly Churkin has died. A diplomatic giant & wonderful character. RIP

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667667 отметок «Нравится» «Абсолютно опустошён новостью о смерти моего друга и коллеги Виталия Чуркина. Дипломатический гигант и замечательный человек. Покойся с миром» Официальный представитель МИД России Мария Захарова Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак Заместитель постоянного представителя России при ООН Пётр Ильичёв russiaun.ru Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Посмотреть изображение в Твиттере Читать Андрей Воробьев ✔@VorobievAndrey Светлая память. Мы им гордимся.

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Писатель Николай Стариков

Посмотреть изображение в Твиттере Читать Николай Стариков @nstarikov Ушёл из жизни Виталий Чуркин. До последнего дня служил России. Вечная память и соболезнования родным.

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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв

regnum.ru

«Я часто с ним пересекался по работе. Наблюдал его, что называется, с близкого расстояния. Всегда поражался его стойкости, мужеству и самообладанию. Сейчас начинаешь понимать, чего это ему стоило. Он отдал всего себя своему делу, своей стране. Вечная память!»

Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня»

Читать Маргарита Симоньян ✔@M_Simonyan Чуркин! Блестящий дипломат, потрясающая личность. Царство Небесное...

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков star-magazine.ru

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр Читать Samantha Power @SamanthaJPower Devastated by passing of Russian UN Amb Vitaly Churkin.Diplomatic maestro &deeply caring man who did all he cld to bridge US-RUS differences

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1 8791 879 отметок «Нравится» «Опустошена смертью Виталия Чуркина. Дипломатический маэстро и очень заботливый человек, который сделал всё возможное, чтобы преодолеть разногласия и построить мост между США и Россией»

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Мы, народ: пять самых известных цитат Виталия Чуркина

Виталий Чуркин, как постоянный представитель России при ООН, регулярно выступал в этой организации, защищая интересы Российской Федерации. Многие фразы из его выступлений вошли в историю, некоторые стали афоризмами. Сайт телеканала «Звезда» приводит подборку цитат Виталия Чуркина.

1. «Прекратите поддерживать разный сброд».

«Представитель Соединенного Королевства патетически восклицал: «Прекратите авиаудары сейчас». Действительно, прекратите сейчас поддерживать разный сброд по всему миру — экстремистов, террористов и разных прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране. Вообще прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое».

Эту речь Чуркин произнес 9 октября 2016 года в ответ на обвинения представителя Великобритании при ООН Мэтью Рикрофта, в которых тот раскритиковал действия России в Сирии.

2. «То, что произошло в Совете Безопасности, мне напомнило «Королевство кривых зеркал».

«То, что произошло в Совете Безопасности, мне напомнило «Королевство кривых зеркал», поскольку некоторых членов Совета не интересовало, что на востоке Украины гибнут мирные люди, не интересовало то, что там гуманитарная катастрофа, а волновал тот факт, что Россия оказывает гуманитарную помощь тем людям, которые находятся под обстрелом».

Это заявление Виталий Чуркин сделал 22 августа 2014 года во время обсуждения в ООН российского гуманитарного конвоя, который доставлял лекарства и продукты питания жителям Донбасса.

3. Об американской юридической системе.

«Если бы Надежда Савченко в аналогичных условиях оказалась бы в Соединённых штатах, её судьба была бы предопределённой и печальной, она бы никогда света белого не увидела».

Это заявление Виталий Чуркин сделал 7 марта 2015 года в ответ на обвинение постпреда США при ООН Саманты Паэур, в котором та заявила, что Россия должна немедленно освободить украинскую наводчицу Надежду Савченко.

4. О том, как Запад закрывает глаза на ситуацию на Украине.

«Нельзя делать вид, будто на Украине нет политически мотивированных убийств, массовых расправ и пыток. Нельзя делать вид, будто там нет похищений людей, нападений на журналистов и правозащитников, заключений в тюрьму по политическим мотивам».

Такое заявление Виталий Чуркин сделал во время 21 марта 2014 года во время заседания ООН, посвященного украинскому кризису.

5. «Мы, народ».

«В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: «Мы народ». Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме».

Этим высказыванием российский дипломат 3 февраля 2017 года парировал заявление нового постпреда США при ООН Ники Хейли. Тогда она заявила, что санкции против Российской Федерации не будет сняты, пока не «Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».

Виталий Чуркин ушел из жизни всего за день до своего дня рождения. Двадцать первого февраля он должен был отмечать 65-летний юбилей. Российский дипломат умер на рабочем посту.

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Посол США выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина Посол США в Москве Джон Теффт выразил соболезнования родным и близким постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося в возрасте 64 лет. «Наши мысли и молитвы с семьёй и близкими Виталия Ивановича Чуркина», — говорится в Twitter американского посольства в Москве. Ранее бывший представитель США при ООН Саманта Пауэр назвала Виталия Чуркина маэстро дипломатии. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке. RT публикует реакцию политиков, а также коллег, родных и близких российского дипломата на известие о его кончине. Источник Высказывания Виталия Чуркина Постпред РФ при ООН прославился своими яркими заявлениями на заседаниях Совета безопасности и комментариями прессе. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ предлагает читателям подборку некоторых из этих заявлений. Произошедшее — это что-то из серии виртуальной реальности в стиле «Матрицы», которую нельзя признать законной реальностью, по крайней мере пока стороны (косовского конфликта) не придут к согласию, а Совет Безопасности ООН не примет новое решение… Комментируя решение ряда стран о признании Косова независимым государством 12 марта 2008 года Из 120-тысячного населения больше четверти стали беженцами. Это этническая чистка или нет? Погибли 2 тысячи человек мирного населения. Сколько еще надо убить, чтобы назвать это этнической чисткой? Комментируя нападение Грузии на Южную Осетию 10 августа 2008 года На этот раз это было даже не выступление, а набор бредовых измышлений, носивших не просто антироссийский, а русофобский и антиправославный характер. К счастью для грузинского народа, близок закат политической карьеры этого человека, чье психическое состояние требует профессиональной оценки Комментируя антироссийское выступление Михаила Саакашвили на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября 2013 года А сама она еще не присоединилась к группе? Я думал, она пригласит их выступить в Вашингтонском кафедральном соборе. Может, они даже организуют мировое турне — Собор Святого Петра в Риме, Мекка в Саудовской Аравии и Стена плача в Иерусалиме. Если посол Пауэр не оправдает моих ожиданий, я буду разочарован Комментируя встречу Саманты Пауэр с участницами группы Pussy Riot 6 февраля 2014 года Если Вы намекаете, что я не хочу отвечать на неудобные вопросы, то должны помнить, что я выступал в Национальном кафедральном соборе Вашингтона в 1983 году, через две недели после того, как был сбит южнокорейский авиалайнер, а затем давал показания в Конгрессе США в мае 1986 года после аварии на Чернобыльской АЭС, не говоря уже о сотнях других выступлений в СМИ и прямом эфире. Так что я любому могу объяснить, что значит «выйти из зоны комфорта Отвечая открытым письмом корреспонденту CNN Кристиан Аманпур, заявившей, что дипломат не хочет давать ей интервью и выходить тем самым из «зоны комфорта» 21 марта 2014 года Американская система юриспруденции и пенитенциарная система никогда не была замечена в гуманизме. В Гуантанамо вы больше 10 лет держите людей без предъявления обвинений. Они там попытки самоубийства совершают, голодовки объявляют, вы их там насильно кормите и это все считается нормальным… Уверяю вас, дорогие коллеги, я думаю вы это многие понимаете — если бы Надежда Савченко в аналогичных условиях оказалась бы в Соединенных Штатах, ее судьба была бы предопределенной и печальной, она бы никогда света белого не увидел Отвечая на требования США и Великобритании освободить Надежду Савченко 6 марта 2015 года Я считаю, что с точки зрения пропаганды они выстрелили себе в ногу, приняв такое решение Реагируя на решение США выдать Валентине Матвиенко ограниченную, а не полноценную визу 2 сентября 2015 года Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь. Если бы мы хотели слышать стихи, мы пошли бы в театр. От ооновцев, особенно руководителей секретариата ООН, когда они приглашаются на заседания Совета Безопасности, ждёшь объективного анализа происходящего. У вас это явно не получилось Отвечая на обвинения замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О’Брайена, который заявил, что Россия наносит удары по мирному населению в Сирии 27 октября 2016 года Вообще прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое и тогда ситуация оздоровится в очень многих областях и районах света Отвечая постпреду Великобритании при ООН Мэттью Райкрофту, который заявил, что Россия злоупотребляет привилегиями постоянного члена Совбеза ООН 8 октября 2016 года Особенно странным мне показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете! Вспомните послужной список своей страны! И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства. А кто в чем повинен, я думаю, что история и господь бог разберутся Комментируя заявление Саманты Пауэр о действиях российской авиации в Сирии 13 декабря 2016 года Что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу Отвечая на предложение представителя Великобритании в ООН вернуть Украине Крым 3 февраля 2017 года Набирает популярность петиция о присвоении Виталию Чуркину звания Героя России Пользователи Сети направили президенту РФ Владимиру Путину петицию о присвоении посмертно постпреду России Виталию Чуркину звания Героя России. Документ опубликован на ресурсе Change.org.

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