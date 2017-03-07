Сравнение печатных плат видеокарт GeForce GTX 1080 Ti и Titan X (Pascal)

До выхода видеокарты GeForce GTX 1080 Ti осталось ждать не так долго, и нет ничего удивительного, что с каждым днём о видеокарте становится известно всё больше. Так, стало известно название и полные характеристики графического процессора, на котором построена новинка, и кроме того, наши коллеги из VideoCardz сравнили печатные платы эталонных версий видеокарт GeForce GTX 1080 Ti и Titan X (Pascal).

Но обо всём по порядку. Согласно опубликованному выше слайду компании Gainward, в основе видеокарты GeForce GTX 1080 Ti лежит графический процессор с кодовым названием GP102-350 поколения Pascal. Это подтверждает и фото, опубликованное нашими коллегами, на котором запечатлённый вариант GPU имеет маркировку GP102-350-K1-A1. Кстати, пока что это единственное изображение данного GPU. Также на фото видно отсутствие одной микросхемы памяти.

Видеокарты GeForce GTX 1080 Ti и Titan X (Pascal) построены на одной и той же печатной плате PG611, но имеют несколько различную компоновку. Так, в новой видеокарте отсутствует видеовыход DVI, что обеспечивает более широкий канал для отвода горячего воздуха системой охлаждения. Также на печатной плате отсутствует одна микросхема памяти GDDR5X, которая тем не менее могла бы здесь быть, но в NVIDIA, похоже, решили сделать в линейке GeForce только одну видеокарту с 12 Гбайт памяти.

Для удобства отличия отмечены краснымНо наиболее интересное и удивительное отличие между видеокартами кроется в их подсистемах питания. Оба ускорителя в эталонных версиях имеют 7-фазовые подсистемы питания, однако в GeForce GTX 1080 Ti использовано большее число MOSFET-транзисторов. Другими словами, старшая и более дорогая Titan X имеет более простую подсистему питания. Вот уж действительно, пути NVIDIA неисповедимы.