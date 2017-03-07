В Англии без вести пропал студент из России

В Великобритании пропал без вести российский студент университета Суррей Виктор Иванело. Информацию о его розыске распространил официальный сайт местной полиции.

Сообщается, что вечером 25 февраля он посетил своего друга в местечке Эшер, от которого ушел после 2 часов ночи. Утром в воскресенье его вещи были найдены в Чессингтоне.

Полицейские опубликовали фотографии Иванело 3 марта, но его поиски, судя по всему, начались ранее. В настоящее время следователи продолжают опрашивать местных жителей и знакомых россиянина, а также проверяют всех, кто мог видеть Виктора в последнее время.

Информацию о пропаже Иванело опубликовал и сайт посольства РФ в Лондоне. "В случае наличия какой-либо дополнительной информации, которая поможет в поисках Виктора, просьба незамедлительно сообщить в полицию", - говорится на портале учреждения.

Читать Посольство России ✔@RussianEmbassyR Внимание! В Англии пропал российский гражданин Виктор Иванело, просим ретвит http://www.rus.rusemb.org.uk/fnapr/5104

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