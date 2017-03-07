В Подмосковье подтвердили вспышку птичьего гриппа

Специалисты Роспотребнадзора подтвердили наличие птичьего гриппа в Московской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что очаг был обнаружен на двух подмосковных птицефабриках: в Щелковском и Сергиево-Посадском районах.

Заражаются гриппом все породы домашней птицы, однако основным переносчиком заразы являются дикие утки и гуси. Пернатым, заболевшим птичьим гриппом, практически невозможно выжить. При этом вирус постоянно мутирует. По исследованиям ВОЗ, один из его штаммов может подвергнуться рекомбинации с вирусом гриппа человека и тогда возникнет опасность передачи инфекции от человека к человеку.

В Роспотребнадзоре отметили, что в зоне очага проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение рисков заражения людей. Установлено ежедневное медицинское наблюдение за лицами, контактирующими с птицей, проводятся лабораторные исследования материала от работников птицефабрики. Сотрудники ведомства проводят разъяснительную работу с населением по правилам содержания домашней птицы, установлен контроль за реализацией сельхозпродукции, за уничтожением всей павшей птицы, проведением дезинфекционных мероприятий.

Симптомы заболевания птичьим гриппом у человека: инкубационный период может быть более длительным, чем у обычного гриппа, и длится в среднем пять дней.

Заболевание начинается с озноба, повышения температуры до 38°С, мышечных и головных болей, болей в горле. Состояние больного быстро ухудшается. Через пару дней появляется влажный кашель, часто с примесью крови. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга. "При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в последние годы в мире отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по птичьему гриппу. Вспышки заболевания регистрировались в 48 странах Азии, Африки, Северной Америки и Европы. Наибольшее количество случаев гриппа среди диких и домашних птиц выявлено в Венгрии, Германии и Франции. При этом случаев заражения людей вирусом A(H5N8) не выявлено. По оценке ВОЗ, риск заражения данным вирусом низкий.

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