Виталий Чуркин причины смерти

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа. Об этом в понедельник, 20 февраля.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает The New York Post.

Кто вместо Виталия Чуркина будет

Для выяснения причин смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля, необходимо провести дополнительные исследования. Об этом сообщает poluostrov-news.com со ссылкой на судмедэкспертов Нью-Йорка, которые проводили вскрытие тела постпреда.

Как сообщает poluostrov-news.com, американским медэкспертам потребуется несколько недель для определения причины смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

По словам президента США Дональда Трампа, Виталий Чуркин сыграл «ключевую» роль в работе с Америкой по многим важным вопросам мировой безопасности.

Диагноз смерти Виталия Чуркина

пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта Нью-Йорка: «Медицинское дело о смерти Виталия Чуркина было передано госпиталем в Управление главного медицинского эксперта. Дальнейшие исследования обычно включают в себя токсикологические анализы и другие проверки, которые могут длиться несколько недель».

Виталий Чуркин поступил на дипломатическую службу в 1974 году, в 1992-м стал замминистра иностранных дел России. С 1994 по 1998 год — посол России в Бельгии, постпред при НАТО. С апреля 2006 года являлся постоянным представителем России при ООН.

А Владимир Путин подписал указ о награждении постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно. 21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.

По данным представителя российской миссии, чьи слова приводит телеканал CBS News, Чуркин, возможно, умер от сердечного приступа. Однако официальная причина смерти пока не названа.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







