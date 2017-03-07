Блокада ДНР и ЛНР: Донбасс начал поставки угля в Россию

По словам экспертов, запасов угля на украинских ТЭЦ хватит на несколько дней. Затем начнется остановка энергетических предприятий, и страна столкнется с дефицитом энергии. Киеву не останется ничего другого, кроме как покупать уголь у России
Донбасс и Луганск начали поставки угля в Россию. Это сообщение пока не подтвердили официально и, возможно, его и не подтвердят. О поставках топлива в Россию сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в ЛНР. Донбасский высокоэнергетический уголь обеспечивает около трети украинской электрогенерации. Как заявили «Интерфаксу» в самопровозглашенных республиках, на территории Украины таких шахт нет, а все топливо теперь будет поставляться в Россию. Более того, отгрузки якобы уже начались. Киев еще до этого официально перестал покупать донбасский уголь антрацитовой группы, на котором работают электростанции. Запасы подходят к концу, и вскоре могут возникнуть перебои, констатирует директор украинского Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Дмитрий Марунич директор украинского Института энергетических стратегий «Сейчас на складах ТЭЦ 54 тысячи тонн антрацита. Каждые сутки сжигается порядка 15 тысяч тонн. Такими темпами запасы, конечно, будут истощаться. Поэтому ситуация, мягко скажем, не оптимистичная. Вероятно, часть блоков ТЭЦ, работающих на антраците, просто будет выведена из эксплуатации. Они прекратят работать по причине отсутствия топлива. И энергосистема столкнется с дефицитом электрической энергии на уровне 15%».
Несмотря на войну, блокаду и прочие обстоятельства, последние три года кооперация самопровозглашенных республик и остальной Украины не прекращалась. Донбасс производил высокоэнергетический уголь и поставлял его на украинские ТЭЦ, потому что больше было и некому. Производил коксующийся уголь и отправлял его на украинские обогатительные предприятия, оттуда возвращался кокс, который Донбасс использовал для выплавки стали, затем эта сталь вновь пересекала условную границу и отправлялась в Мариуполь, а оттуда уже на экспорт. Если эту цепочку окончательно разорвать, то теоретически можно построить новую. Республики поставляют уголь в Россию, а уже от нас он идет на Украину, предполагает бывший донецкий предприниматель Энрике Менендес.
Энрике Менендес бывший донецкий предприниматель «Абсолютно очевидно, что уголь из ДНР и ЛНР не имеет другого рынка сбыта, кроме как Украину. Угольным предприятиям Донбасса больше некуда девать свой уголь, а ТЭЦ, которые находятся, условно говоря, в материковой Украине, обязательно нужен этот уголь. Поэтому логично предположить, что эта схема поставок угля из ДНР в Россию, а потом из России на Украину того же самого угля, конечно, имеет место. Наверняка на ней нагреет руки какое-то количество посредников, что его удорожит».
Киев уже пробовал покупать уголь в Южной Африке, но в ЮАР физически нет столько топлива, которое нужно украинским ТЭЦ. И опять же, это дорого. Точно так же дорого закупать уголь в США или Австралии. Импортировать из России — несколько непатриотично. Впрочем, украинский премьер Владимир Гройсман на днях заявлял, что блокада вынуждает украинские предприятия покупать топливо в России. А будет ли это именно российский уголь, или уголь, завезенный из Донбасса в Россию, — вряд ли кто-то станет особо разбираться. Тем более что Киев и так покупает и покупал уголь у того, кого украинские политики считают «агрессором», говорит заместитель главного редактора журнала «Металлоснабжение и сбыт» Леонид Хазанов.
Леонид Хазанов заместитель главного редактора журнала «Металлоснабжение и сбыт» «По итогам 2016 года на Украину было ввезено порядка 15 млн тонн угля. На общую сумму 1,5 млрд долларов. Из них на долю России приходилось порядка 900 млн долларов. Соответственно мы можем говорить о цифре где-то в 9-9,5 млн тонн угля, привезенного из России на Украину. Вполне допускаю, что такое возможно. С другой стороны, в России тоже есть спрос на уголь. В том же Крыму. Все-таки ближе с Донбасса везти в Крым, чем, допустим, из Ростовской области, Кемеровской области или Воркуты».
Кстати, и Кузбасс, и Воркута могут оказаться в стане пострадавших — донбасский уголь из-за войны подешевел. Хотя в самом тяжелом положении, конечно, Ринат Ахметов, которому принадлежат донбасские и луганские предприятия. Украинские СМИ пишут, что вся обоюдоострая блокада была задумана в качестве атаки на бизнесмена. Впрочем, они об этом пишут, начиная с весны 2014 года. Забавно, что в ЛНР в понедельник выступили, скорее, на стороне Ахметова, заявив, что пока не идет речи о том, что его предприятия сменят собственника. И еще один момент из области предположений. Если Россия официально будет покупать донбасский уголь, то Украина явно попросит ввести против российских предприятий новые секторальные санкции. Прислушаются ли к Киеву — неизвестно, но идея прозвучит.
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