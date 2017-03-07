Блокада ДНР и ЛНР: Донбасс начал поставки угля в Россию

По словам экспертов, запасов угля на украинских ТЭЦ хватит на несколько дней. Затем начнется остановка энергетических предприятий, и страна столкнется с дефицитом энергии. Киеву не останется ничего другого, кроме как покупать уголь у России

Донбасс и Луганск начали поставки угля в Россию. Это сообщение пока не подтвердили официально и, возможно, его и не подтвердят. О поставках топлива в Россию сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в ЛНР. Донбасский высокоэнергетический уголь обеспечивает около трети украинской электрогенерации. Как заявили «Интерфаксу» в самопровозглашенных республиках, на территории Украины таких шахт нет, а все топливо теперь будет поставляться в Россию. Более того, отгрузки якобы уже начались. Киев еще до этого официально перестал покупать донбасский уголь антрацитовой группы, на котором работают электростанции. Запасы подходят к концу, и вскоре могут возникнуть перебои, констатирует директор украинского Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Дмитрий Марунич директор украинского Института энергетических стратегий

Несмотря на войну, блокаду и прочие обстоятельства, последние три года кооперация самопровозглашенных республик и остальной Украины не прекращалась. Донбасс производил высокоэнергетический уголь и поставлял его на украинские ТЭЦ, потому что больше было и некому. Производил коксующийся уголь и отправлял его на украинские обогатительные предприятия, оттуда возвращался кокс, который Донбасс использовал для выплавки стали, затем эта сталь вновь пересекала условную границу и отправлялась в Мариуполь, а оттуда уже на экспорт. Если эту цепочку окончательно разорвать, то теоретически можно построить новую. Республики поставляют уголь в Россию, а уже от нас он идет на Украину, предполагает бывший донецкий предприниматель Энрике Менендес.

Энрике Менендес бывший донецкий предприниматель

Киев уже пробовал покупать уголь в Южной Африке, но в ЮАР физически нет столько топлива, которое нужно украинским ТЭЦ. И опять же, это дорого. Точно так же дорого закупать уголь в США или Австралии. Импортировать из России — несколько непатриотично. Впрочем, украинский премьер Владимир Гройсман на днях заявлял, что блокада вынуждает украинские предприятия покупать топливо в России. А будет ли это именно российский уголь, или уголь, завезенный из Донбасса в Россию, — вряд ли кто-то станет особо разбираться. Тем более что Киев и так покупает и покупал уголь у того, кого украинские политики считают «агрессором», говорит заместитель главного редактора журнала «Металлоснабжение и сбыт» Леонид Хазанов.

Леонид Хазанов заместитель главного редактора журнала «Металлоснабжение и сбыт»

Кстати, и Кузбасс, и Воркута могут оказаться в стане пострадавших — донбасский уголь из-за войны подешевел. Хотя в самом тяжелом положении, конечно, Ринат Ахметов, которому принадлежат донбасские и луганские предприятия. Украинские СМИ пишут, что вся обоюдоострая блокада была задумана в качестве атаки на бизнесмена. Впрочем, они об этом пишут, начиная с весны 2014 года. Забавно, что в ЛНР в понедельник выступили, скорее, на стороне Ахметова, заявив, что пока не идет речи о том, что его предприятия сменят собственника. И еще один момент из области предположений. Если Россия официально будет покупать донбасский уголь, то Украина явно попросит ввести против российских предприятий новые секторальные санкции. Прислушаются ли к Киеву — неизвестно, но идея прозвучит.