ЦРУ взламывают iPhone для слежки

Организация WikiLeaks опубликовала документы, в которых утверждается, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяли взламывать iPhone и смартфоны на Android для слежки за их владельцами.

Отмечается, что, проникнув в телефон объекта, сотрудники ЦРУ могли получать данные о местонахождении пользователя, также открывался доступ к разговорам, текстовой переписке. Кроме того, удаленно можно было активировать микрофон и камеру устройства.

WikiLeaks утверждают, что вредоносные программы были разработаны для iPhone, планшетных компьютеров iPad, а также смартфонов на операционной системе Android.

Ранее сообщалось, что у WikiLeaks имеются тысячи компрометирующих документов, касающихся кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийона.