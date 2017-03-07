ЦРУ взламывают iPhone для слежки

07.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

ЦРУ взламывают iPhone для слежки

Организация WikiLeaks опубликовала документы, в которых утверждается, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяли взламывать iPhone и смартфоны на Android для слежки за их владельцами.

Отмечается, что, проникнув в телефон объекта, сотрудники ЦРУ могли получать данные о местонахождении пользователя, также открывался доступ к разговорам, текстовой переписке. Кроме того, удаленно можно было активировать микрофон и камеру устройства.

WikiLeaks утверждают, что вредоносные программы были разработаны для iPhone, планшетных компьютеров iPad, а также смартфонов на операционной системе Android.

Ранее сообщалось, что у WikiLeaks имеются тысячи компрометирующих документов, касающихся кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийона.

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