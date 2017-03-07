ДНР, Ясиноватая: дымят пепелища домов после обстрела карателей

07.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

ДНР, Ясиноватая: дымят пепелища домов после обстрела карателей
 
В Донбассе украинские силовики не меньше двух тысяч раз били по мирным поселкам. В Ясиноватой без света из-за обстрела остались несколько сотен домов, десятки без газа. Как пытаются восстановить жилые кварталы? И главное, кто за всё это ОТВЕТИТ?

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