ДНР, Ясиноватая: дымят пепелища домов после обстрела карателей





В Донбассе украинские силовики не меньше двух тысяч раз били по мирным поселкам. В Ясиноватой без света из-за обстрела остались несколько сотен домов, десятки без газа. Как пытаются восстановить жилые кварталы? И главное, кто за всё это ОТВЕТИТ?