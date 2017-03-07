Древние китайцы соревнуются с древними евреями, кто из них древнее

Подобное заявление учёных поддерживает альтернативную версию о том, что современные люди появились примерно в одно и то же время не только в Африке, но и в других частях мира.

Отмечается, что первые окаменелые останки черепов были обнаружены в Китае ещё в 2007 году, вторые – в 2014 году. Тогда они были названы "сюйчанский человек" (Xuchang Man). Возраст находок, по предположению учёных, варьируется от 100 до 130 тысяч лет.

Специалисты выяснили, что у найденных черепов наблюдаются схожие характеристики с китайскими гоминидами, неандертальцами и современным человеком. Так, согласно информации агентства "Синьхуа", строение внутреннего уха "сюйчанского человека" очень похоже на неандертальское.

Исследователь Ли Чжаньян (Li Zhanyang) из Хэнаньского института культурного наследия и археологии говорит, что "сюйчанский человек", живший в эпоху между "пекинскими людьми" (синантропами) и современными людьми, подтверждает непрерывность эволюции человека на севере Китая.

Поясним, что синантроп – это подвид вида Homo erectus (или человек прямоходящий), и останки это подвида были впервые обнаружены в 1923-1927 годах недалеко от Пекина.

Ли говорит, что первый череп, обнаруженный в 2007 году, обладает признаками ранних людей современного типа. И есть предположение, что "хозяин" этого черепа был прямым предком сегодняшних жителей севера Китая.

Но есть важный момент: анализ ДНК пока ещё не проводился. В связи с этим заявлять что-то со 100-процентной уверенностью нельзя. Возможно, эти черепа принадлежат неизвестному ранее виду человека, а возможно, перед нами и вовсе редкие "следы" денисовцев, оставленные в Восточной Азии. Также нельзя исключать и другие варианты.

Сюцзе У (Wu Xiujie), научный сотрудник Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Китайской академии наук, говорит: "Такие особенности черепов могли возникнуть в результате скрещивания восточных и западных предков современного человека".

Как бы то ни было исследование поддерживает "мультирегиональную гипотезу" – альтернативную теорию, опровергающую мнение о том, что все современные люди вышли из Африки. Так, согласно, "мультирегиональной гипотезе", человек прямоходящий вышел из Африки и двинулся к другим частям мира ещё до того, как "превратился" в современного человека.

Открытие древних черепов также поставило под сомнение теорию о том, что неандертальцы испытывали большие трудности при скрещивании с местным населением других регионов. Согласно выводам специалистов, от одного до шести процентов ДНК жителей Европы и большей части Азии были унаследованы ими именно от неандертальцев.

Исследование опубликовано в научном издании Science.

Добавим, что ранее окаменелые зубы из Китая заставили пересмотреть раннюю историю человечества. Кроме того, ДНК неизвестного науке вида была обнаружена у жителей тихоокеанских островов.