Эдвард Сноуден прокомментировал опубликованные WikiLeaks секретные документы ЦРУ

07.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Эдвард Сноуден прокомментировал опубликованные WikiLeaks секретные документы ЦРУ

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден не сомневается в подлинности документов ЦРУ, которые сегодня опубликовал скандально известный своими разоблачениями сайт WikiLeaks. У себя в Twitter спецагент написал, что все еще изучает некогда секретные материалы.

«Они выглядят аутентичными», сообщил Сноуден.

Напомним, сегодня днем WikiLeaks опубликовал крупнейший слив в истории. Сайт разместил у себя около девяти тысяч документов, которые прежде хранились во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

Первая часть это документы, дающие представление о масштабе охвата глобальной секретной хакерской программы ЦРУ, хакерском потенциале агентства и множестве инструментов для атак против целого ряда продуктов производства американских и европейских компаний, включая iPhone фирмы Apple, Android от Google, все версии Microsoft Windows и даже телевизоры Samsung, куда встроены скрытые микрофоны.

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