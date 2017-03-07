Нет! Это не фотографии. Взгляни ближе, и убедишься. Невероятно

Шотландец Пол Кадден вывел искусство гиперреализма на совершенно новый уровень. Трудно поверить, что он рисует простым карандашом. Всем работам художник посвящает от трех до шести недель, зарабатывая за каждую от 8000 долларов. Посмотри на его произведения, и убедишься в том, что они стоят того!

Художник за работой.

Пол Кадден специализируется и на портретах.

Невероятно, как его карандаш воспроизводит реальность…

…эта женщина будто дышит.

Иногда Пол изображает природу. Слов нет…

Художник любит рисовать людей в их естественной среде обитания.

Его волшебный карандаш способен передать неповторимую красоту каждого.

Просто позволь себе окунуться в его творчество. Почувствуй силу этих картин.

Эти картины способны перехитрить любой мозг. Нет! Это не фотографии!. Интересно, сколько времени, сил и терпения потребовалось Полу, чтобы достичь подобного уровня мастерства? Покажи его работы своим друзьям, они точно подумают, что это фотографии!