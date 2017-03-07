Французская компания призналась в финансировании террористов в Сирии

Французская компания по производству цемента “Лафарж” признала, что филиал данной компании в Сирии, выплачивая выкуп террористическим группировкам в этой стране в 2012-1014 годах, сыграл косвенную роль в финансировании этих группировок.

По сообщениям телеканала “Скай-ньюз”, французская компания по производству цемента “Лафарж” заявила, что данные деньги выплачивались для обеспечения безопасности работников и материалов для завода этой компании в Сирии.

Какое-то время группировка ДАИШ обеспечивала топливом завод “Лафарж” и позволяла грузовикам этого завода перемещаться в обмен на выплату взятки.

Данная компания после обнародования этой новости с газете “Ломонд” и жалоб частных институтов на эту компанию по обвинению в финансировании террористических группировок и участии в совершении военных преступлений была вынуждена признать свой откуп от террористов.

Завод “Лафарж” в Сирии расположен на севере провинции Ракка, контроль над которой переходит из рук в руки между курдами, свободной армией, Фронтом ан-Нусра и ДАИШ.

В сентябре 2014 года компания “Лафарж” решила прекратить свою деятельность в Сирии.