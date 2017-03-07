Глупость или неопытность: пользователи Интернета гадают, зачем девушка включила дворники?

07.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Курьёзный случай удалось заснять автомобилистам в России.

Девушка-водитель ехала по городской улице с включенными дворниками. Однако очистители маячили не по лобовому стеклу, а перед ним. Авторы видео в шутку предположили, что таким образом стекло лучше очищается. Видеозапись набрала в Интернете немалое количество просмотров, однако пользователи соцсетей до сих пор не могут понять, что побудило автоледи ехать таким образом. Многие комментаторы списывают это на неопытность водительницы. Другие утверждают, что это глупость. Не раз представительницы прекрасного пола оказывались в неловких ситуациях на автодороге, парковке либо АЗС.

Видео: Sanya Shook

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