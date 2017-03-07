Информационная война: как западные СМИ формируют мнение о войне в Сирии и Ираке

В Сирии и Ираке правительственные войска при поддержке союзников ведут борьбу с террористическими организациями. Освобождать сирийские города помогают военные советники из России, а операциям в иракских населённых пунктах содействует коалиция во главе США. Казалось бы, у соседствующих стран один враг, и справиться с ним — в интересах не только этих государств, но и всего мира. Однако так не считают западные СМИ, которые оценивают ситуацию в регионе, в зависимости от того, кто именно участвует в боевых действиях. RT разбирался, как западные журналисты формируют полярные взгляды на военные операции и используют приёмы дезинформации.

В Ираке уже который месяц продолжается операция по освобождению Мосула от террористов «Исламского государства»*, которые считают этот город своей столицей. Иракские военные при поддержке коалиции, возглавляемой США, ведут бои за западные районы Мосула. В городе остаются мирные жители. Им никто не помогает покинуть обстреливаемые дома, и они становятся живым щитом для экстремистов. Однако при освещении мосульской операции западные СМИ предпочитают об этом не упоминать. Они уделяют очень мало внимания толпам иракцев, бегущим от войны, и практически игнорируют многочисленные жертвы среди мирного населения, которое, по сути, оказалось меж двух огней. Совершенно иной подход у мейнстримных вещателей был в отношении операции по освобождению Алеппо, которая проводилась в декабре 2016 года. Основной акцент западные СМИ делали на страданиях жителей города, которые покидали свои дома по специальным коридорам, организованным сирийскими и российскими военными. Ситуация вокруг города оценивалась ими как гуманитарная катастрофа. Журналисты утверждали, что она разворачивалась на фоне военных преступлений, которые якобы совершали правительственные войска. Между тем в Алеппо в заложниках у террористов находились около 100 тысяч мирных граждан, в то время как Мосул не имеют возможности покинуть более 750 тысяч человек. Операции в минутах Интересно сравнить, какое количество времени в эфире крупнейшие западные телеканалы уделяли этим двум операциям. Так, и британский BBC, и американский CNN, и французский France 24 очень много говорили о ситуации в Алеппо. Но основной темой, на которой останавливались журналисты, были последствия освободительных боёв для мирных жителей. Под микроскопом рассматривались все разрушения в городе, особое внимание концентрировалось на ранениях, полученных гражданскими лицами. А мальчика Омрана Дакниша, пострадавшего в результате боёв, журналисты даже сделали своим своеобразным символом, голословно назвав его жертвой сирийско-российских действий. Представленные Минобороны России доказательства, подтверждающие непричастность сирийских и российских военных к этому инциденту, были проигнорированы. Страданиям мирного населения в Мосуле западные СМИ посвящают гораздо меньше времени, а то и вовсе обходят вниманием эту тему. Жертвы среди гражданских лиц западные журналисты скрывают под удобным термином «побочный ущерб», перенятым ими у представителей коалиционных сил. А между тем лишь за прошлый месяц под ударами авиации США в Ираке и Сирии погибли 220 человек. И это только признанные коалиционным командованием жертвы. Разница в трактовке По мнению журналиста Рика Стерлинга, поведение западных СМИ демонстрирует их лицемерие и предвзятость: «Как в Мосуле, так и в Алеппо мы имеем дело с попыткой правительственных войск освободить города от террористов. В Мосуле — от боевиков «Исламского государства»*, в Алеппо — преимущественно от группировки «Фронт ан-Нусра»*, бывшего подразделения «Аль-Каиды»* в Сирии. Только ситуацию с Алеппо западные СМИ описывают как падение города, тогда как в случае с Мосулом говорят о его освобождении. Всё дело в свойственной средствам массовой информации предвзятости». К тому же, подчеркнул Стерлинг, большинство западных журналистов давно покинули Алеппо, хотя после поражения террористов ситуация там значительно улучшается. Западные СМИ по-разному подходят к освещению ситуации в Мосуле и Алеппо — эксперт Противоречат сами себе Позиции, что подлинная реальность существенно отличается от журналистской, придерживается также юрист и медиакритик Лайонел: «Термин «сопутствующий ущерб» прекрасно характеризует нештатную ситуацию, когда гибнут мирные граждане. Но ведь это противоречит заявлениям, согласно которым удары наносятся с хирургической точностью. Это не соответствует сообщениям о том, что хорошие парни убивают только злодеев, только боевиков «Исламского государства»*. Всё, что происходит в Сирии, абсолютно всё, будет освещаться не так благосклонно, оптимистично и детально, как события в Ираке. Мы имеем дело с дезинформацией». По его словам, абсолютно невозможно объективно оценить ситуацию по кадрам минутного ролика. «Но поскольку никто ничего не знает, никому ни до чего нет дела и никто не требует правды, СМИ поставляют нам ложные сведения», — резюмировал эксперт. Война с терроризмом В западном Мосуле уже вторую неделю продолжается операция по освобождению города от террористов. По словам министра иностранных дел страны Ибрагима аль-Джаафари, взятие западного Мосула должно осуществиться в течение 30 дней. Однако ситуация осложняется тем, что боевики не стремятся вступать в прямое противостояние с превосходящими силами противника. Эксперты отмечают, что, учитывая факт растянувшегося на многие месяцы штурма восточных районов, на освобождение западных кварталов может потребоваться гораздо больше времени, чем рассчитывают официальные лица Ирака. Алеппо же был освобождён от террористов в конце февраля 2016 года. Одновременно было проведено отделение умеренной оппозиции от экстремистов. Сообщалось, что сложившие оружие боевики и члены их семей выведены из города — всего Алеппо покинули более 9 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч членов антиправительственных группировок. В целом же эвакуировать из города за время операции по освобождению удалось более 110 тысяч мирных жителей, в том числе и свыше 44 тысяч детей. * «Аль-Каида», «Исламское государство» (ИГ), «Фронт ан-Нусра» — террористические группировки, запрещённые на территории России.