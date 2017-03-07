Китай готов доплачивать родителям за производство новых китайцев

. Еще недавно этой фразой было принято описывать демографическую политику растущего на глазах Китая. Теперь все резко изменилось, и Пекин готов не штрафовать, а доплачивать китайцам за второго ребенка. Причины – сугубо экономические, но сейчас стоит поговорить об угрозах, которые эта политика несет для России.

Прошло чуть более года с тех пор, как Китай отменил действовавшее около 40 лет правило «Одна семья – один ребенок». Теперь в демографической политике Пекина наметился еще более крутой поворот. Если до 1 января 2016 года за второго ребенка большинство китайских семей заплатили бы серьезный штраф, то весной 2017-го власти всерьез изучают возможность введения финансового вознаграждения для тех, кто решил подарить своему первенцу брата или сестру.

По словам замминистра здравоохранения и планового деторождения Китая Ван Пэйаня, «у каждой семьи есть право иметь второго ребенка, однако финансовые возможности мешают принять это решение». Согласно данным социологического опроса, более половины китайских семей (60%) не хотят иметь второго ребенка именно из-за экономических проблем.

При этом прошедший год даже при отсутствии вознаграждения нельзя назвать для Китая демографически провальным: было зафиксировано рекордное за последние 20 лет число новорожденных – 17,8 млн, что на 1,4 млн человек больше, чем годом ранее. Население Поднебесной достигло 1,382 млрд человек. К 2030 году КПК рассчитывает достичь рубежа в 1,45 млрд сограждан.

Изменение демографической политики КНР предопределено проблемой, хорошо знакомой европейским странам, включая и Россию. Это старение населения – и, как следствие, удорожание рабочей силы. Китай уже обогнал по среднему уровню заработной платы в промышленном секторе Бразилию, Мексику и Аргентину, а сейчас догоняет Грецию и Португалию. С 2005 по 2016 годы почасовой доход в китайском промсекторе вырос втрое и достиг 3,60 доллара США.

Кроме того, сочетание современной пренатальной диагностики с традиционным желанием иметь наследника привело к серьезному гендерному дисбалансу – китаянки делали аборты, если выясняли, что беременны девочкой. В результате в Китае женщин детородного возраста на 30 с лишним миллионов меньше, чем мужчин, что обернулось для общества серьезными проблемами, начиная от психологических и заканчивая криминальными.

Но вернемся к чистой экономике. Статус «мирового сборочного цеха», позволивший Китаю в экспресс-порядке превратиться из одной из беднейших стран мира в государство с крупнейшим абсолютным ВВП, находится под угрозой вне зависимости от старения населения. И скоро европейским компаниям станет выгоднее открывать сборочные цеха в Португалии, а не в Китае, другое дело, что они явно предпочтут сделать это в Индонезии или Вьетнаме.

Действующие предприятия,по возрождению американской промышленности, скорее всего, выводиться из Китая не будут, а вот появление новых теперь под серьезным вопросом. К тому же активно наступающая по всем фронтам роботизация делает вопрос зарплаты не таким уж принципиальным: если роботизированную фабрику, производящую продукцию на сотни миллионов долларов в месяц, обслуживает пара десятковчеловек – им можно платить приличное жалованье, прибавка к стоимости конечного продукта будет микроскопической.

Китай сможет продержаться в нынешней своей роли еще некоторое время за счет наличия квалифицированного персонала и наработанных логистических связей. Также китайцы очень рассчитывают на внутренний спрос и на экономический рост в соседней Индии – втором по количеству населения государстве мира. В любом случае сохранить существующие темпы роста экономики будет невозможно, а значит, пожилым китайцам вряд ли придется рассчитывать на хорошую пенсию.

Пенсионная система в Китае, кстати, развивается семимильными шагами – если в 2007 году выплаты по возрасту были положены лишь 30% китайцев (в основном бывшим госслужащим), то в 2017-м – уже 60%, включая крестьян. Впрочем, китайские пенсии, как и российские, невелики, а 24% жителей старше 60 лет имеют доход ниже прожиточного минимума.

Таким образом, осмотрительность китайского руководства и желание через 20–30 лет иметь в стране достаточное количество молодежи вполне объяснимы. Сейчас сложно сказать, чем именно эта молодежь будет заниматься, но вряд ли ей придется сидеть без дела, даже если роботы окончательно вытеснят человека со всех сборочных производств. При этом, предоставляя молодым родителям «плечо», китайское правительство стимулирует их больше тратить уже сейчас – на игрушки, памперсы, детское питание и прочие товары, что, безусловно, положительно скажется на национальной экономике.

Разумеется, в статье про рост населения Китая нельзя не вспомнить популярную страшилку о том, что буквально через несколько лет китайские орды хлынут через границу и захватят малолюдные российские территории за Уралом. Граждан России этим мифом пугают уже более 25 лет, однако количество китайских мигрантов в нашей стране растет несравнимо медленнее, чем число, скажем, выходцев с Украины. В туристические поездки китайцы приезжают с большим удовольствием, а вот оставаться не стремятся. А теперь – тем более. Если раньше некоторые семьи буквально бежали из страны, так как китайские национальные традиции уравнивают личное счастье с количеством рожденных детей, то теперь многодетность не наказывается, а, напротив, приветствуется.

Так что всем, кто до сих пор боится китайцев, которые «небольшими группами по 40 миллионов человек» начнут пересекать границу РФ, рекомендуется посмотреть на карты плотности населения КНР и результаты переписи населения России в национально-этническом разрезе. Север Поднебесной заселен, мягко говоря, негусто – китайцы предпочитают жить в тепле и у моря (их можно понять). С какой целью им захватывать нашу холодную и пустынную негостеприимную тайгу – не ясно. Сейчас нашими соотечественниками являются всего 35 тыс. китайцев.

Кстати, Россия, в свою очередь, долго и безуспешно объясняет прибалтийским странам, что не собирается на них нападать, потому что незачем, но они тоже не верят. Видимо, это склад мышления потенциальной жертвы, с которым ничего не поделаешь, но перенимать его явно незачем.

Также пример Китая показывает, что экономическое стимулирование рождаемости – дело важное и нужное. В России программа материнского капитала, выплачиваемого за второго и последующих детей, продлена до 2018 года, и очевидно, что ее, как и приватизацию жилья, в ряде регионов перспективно сделать бессрочной. Более того, в России есть смысл стимулировать не второго ребенка, а именно многодетность – иначе бремя низких пенсий так и продолжит преследовать нашу страну. Ведь западные страны добились своих нынешних высоких пенсий благодаря послевоенному поколению беби-бумеров.

В заключение стоит напомнить, что, несмотря на необоснованность страхов перед китайским вторжением, экономической экспансии Китая никто не отменял. Бояться ее не надо, а вот принимать меры для того, чтобы поставлять в Поднебесную не только энергоносители и мороженое, безусловно, нужно.